謝立功請命黃國昌關心基隆捷運 提前布局2026議員選戰

民眾黨主席黃國昌昨天就任，掌握2026年地方選舉提名權，民眾黨前秘書長謝立功今天說，基隆市持續湧入雙北市新興人口，也有很多前主席柯文哲的支持者，因此很適合民眾黨投入經營，請命黃國昌關心基隆捷運，積極布局基隆市議員選舉。

民眾黨主席補選上周結束，中央委員會昨天通過名單，民眾黨昨天公布首波黨務一級主管，大多數人馬皆留任。黃國昌先前談及2026年地方選舉目標，分別為六都加新竹市議會成立黨團，地方首長選舉也絕對不會缺席

謝立功稍早在臉書發文表示，針對2026年地方選舉，黃國昌認為是民眾黨發展的關鍵戰役，更說要在2025年提前啟動選戰規劃，自己今天前往基隆市八中社區，關心基隆捷運規畫爭議，民眾反應只有蓋在民宅的變電站，沒有其他任何規畫就要民眾搬離，基隆市政府至今仍然消極處理，因而引來居民不滿而抗議。

謝立功說，他要以黨員的身分向黃國昌「請命」，請主席前來關心基隆捷運，並且積極布局基隆議員選舉，身為黨員相當認同提前布局的規劃，基隆捷運橫跨台北市、新北市及基隆市，絕對會牽動未來地方選戰布局，本身不但有地方政府都市計畫的權責，更是立法院交通委員會的監督項目。

謝立功指出，針對基隆捷運第一期地主說明會，其他各站都有捷運開發計畫，唯獨八堵車站僅有八堵機廠和變電站，其中變電站劃定在充滿民宅的地方，旁邊的建商與台鐵國有地卻都沒有劃定，導致當地居民難以接受。

謝立功認為，基隆市非常值得民眾黨投入戰場，柯文哲去年在此地拿到26.6％選票，顯示有非常多支持民眾黨的中間選民，其中7個行政區持續湧入雙北市移居的新興人口，同時也是北北基生活圈的一部分，因此很適合民眾黨投入經營。

謝立功表示，民眾黨在台北市、新北市都有民代，8席立委也可以協調台鐵、國產署等公有地的使用，絕對有發揮空間，自己願意發揮基隆經驗，協助黃國昌規劃基隆選戰、布局地方經營，讓民眾黨真正成為全民政黨。