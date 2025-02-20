影／國軍寶寶大跳16蹲、「阿帕ㄘ」 宜蘭運動會亮眼表演超可愛

宜蘭縣中小學運動會今天開幕，開幕表演中邀請國軍寶寶亮相，代表海陸空的寶寶入場時大跳「阿帕ㄘ」，搖頭晃腦超可愛，肥胖雙腿表演「16蹲」時更爆笑，贏得熱烈掌聲，這段吸睛的演出影片被民眾貼在臉書社群，網友大讚可愛度爆表。

為期3天的宜蘭縣中小學運動會共有8個組別，2485名參賽選手，角逐20個競賽錦標。此次運動會賽事由三星鄉國中小學承辦，三星農業、文化、觀光聞名全國，今天開幕表演主題「蔥勁十足」，蔥代表了三星鄉農產特色，「蔥勁好小子」們展現三星孩子表演節目的活潑生動、活力十足。

開幕典禮表演由憲明國小客家花鼓揭開序幕，以鮮豔繽紛的服裝及花俏的鼓藝開啟熱鬧活潑氣氛，包括萬富國小特色舞蹈、大隱國小足球舞、三星國小棒球舞、大洲國小舞獅戰鼓舞，展現團隊精神與民俗技藝。

國軍也受邀參與，除了設置宣導攤位，還在開幕進場時安排國軍寶寶表演，肥胖的三軍寶寶大跳時下最流行的「阿帕ㄘ」，還有星期五晚上歌曲裡的精彩片段「16蹲」，肥肥短短的雙腿動作很難做到全然標準，但是可愛逗趣，笑果十足，博得掌聲。

大會序幕表演後，會旗進場及運動員宣誓，擔任宣誓的運動員代表是大洲國小學生陳彥倫，他不僅是舞獅隊成員，還參加單獅、雙獅、多獅競賽都獲得全縣冠軍，也是學校籃球隊主力，多才多藝的運動小高手。