吳宗憲扎根宜蘭 下周赴羅東了解都市計畫變更案

國民黨立委吳宗憲今日透過新聞稿表示，他正努力推動變更羅東都市計畫案，並將於24日在羅東當地，邀請相關單位一同關心和了解進度。

吳宗憲透過新聞稿指出，攸關羅東治水及發展的「變更羅東都市計畫（部分工業區及保護區通盤檢討）案」，在宜蘭縣長林姿妙及縣府團隊與他的努力下，內政部都市計畫委員會將於25日列為大會第一案來優先討論，而他也將在24日於羅東鎮南豪社區活動中心，邀請國土署、宜蘭縣政府、羅東鎮、五結鄉及冬山鄉鎮長、議員及代表，共同關心及了解進度。

吳宗憲表示，本案都市計畫範圍約105.1776公頃，排除區段徵收範圍約9.2797公頃，區段徵收總面積約95.8979公頃，開發總經費約69億350萬元，由於涉及近3000名權利關係人、400多棟建物及1000多筆土地，林姿妙縣長及縣府團隊於民國107年1月16日內政部都委會審議通過主要計畫，就開始展開規畫、溝通與協調，期間歷經多次與都委會專案小組討論後修正。

吳宗憲強調，他在得知此項重大政策後，也多次透過質詢及邀請國土署長至辦公室了解進度及問題，縣府也在民國114年1月20日依國土署審查意見補充說明後重送「再提會補充資料」，讓25日的內政部都市計畫委員會大會順利可以進行審議。

吳宗憲認為，關關難過關關過，按照縣府的努力，該案應該可以順利通過，也會持續對這議案進行監督與發聲，例如先前羅東水網計畫之用地取得及其建設費用，縣府有向經濟部水利署第一河川分署提報前瞻基礎建設計畫─水環境建設卻沒有通過，加上未來的徵收費用等相關費用，對於縣府來說都是沉重負擔。

吳宗憲也說，地方民眾權益的問題，例如合法建物拆遷補償費、安置計畫等等，都應朝最好、最優的方向處理，發展固然重要，但是民眾的權益必須要顧，他會在國會持續為宜蘭發聲、爭取經費，讓宜蘭建設腳步不停，改變持續進行。