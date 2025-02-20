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門諾基金會觸角深入台東 設立永久據點

中央社／ 台東縣20日電

以「做在最弱小弟兄身上」為理念的門諾基金會，今天在台東成立永久據點–台東區域中心，讓觸角深入台東，在台東打造一個長照堅實根基。

門諾基金會台東區域中心位於台東市中華路2段，今天上午邀請地方人士參與剪綵啟用。

門諾基金會董事長周朝國表示，在台東建置永久據點，也代表基金會在台東永久服事的決心，過去因建物租賃變動，而造成服務無法穩定提供，現在則更能扎根在地、服務長輩，目標是減輕健保負擔。

他表示，台東偏鄉有些服務是十分急迫，比如老人的到宅送藥服務會優先規劃，善行要即時，也要讓長輩更有感；感謝台東衛生局長孫國平及社會處長陳淑蘭支持，日後台東縣政府有任何長照業務交辦，基金會肯定全力配合；未來也希望從花東出發，把服務能量推展到全台。

台科大EMBA學聯會協助門諾基金會台東區域中心建置的捐款，代表人洪英超致詞時表示，台科大EMBA平常都有在做公益，但這次格外不同，他出身台東，跟台東縣議會議長吳秀華是同學，所以看到善款能在鄉里運用，覺得很感動，也希望能拋磚引玉。

門諾基金會表示，台東區域中心正式啟用，目前已經提供個管服務、交通服務、失智據點及社區關懷據點等，未來將進一步拓展服務項目，將愛心輔具資源帶進台東。同時，積極推動AI輔具服務與多元業務的建設。期盼透過永久據點的設立，將智慧長照與AI技術相結合，構建一個全面、細緻的長照網絡，讓台東的鄉親們能夠得到更加溫暖與周全的照顧，為偏鄉弱勢朋友打造更美好的生活。

台東 東區 長照

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