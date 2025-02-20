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花蓮吉安北昌村分村6名稱入選 22日由住戶票選新村名

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮吉安鄉北昌村村民人口超過8700人需分村，新村名共有6組名稱入選，將於22日由新村住戶投票選出新村名。記者王思慧／攝影
花蓮吉安鄉北昌村村民人口超過8700人需分村，新村名共有6組名稱入選，將於22日由新村住戶投票選出新村名。記者王思慧／攝影

花蓮吉安鄉北昌村村民人口超過8700人要分村，鄉公所上月在網路公開徵求新村名，共有6組名稱入選，將於22日由新村住戶投票選出新村名。圖／吉安鄉公所提供
花蓮吉安鄉北昌村村民人口超過8700人要分村，鄉公所上月在網路公開徵求新村名，共有6組名稱入選，將於22日由新村住戶投票選出新村名。圖／吉安鄉公所提供

花蓮縣吉安鄉北昌村因緊鄰花蓮市區，附近有慈濟醫院、花蓮車站，生活環境機能佳，村民人口超過8700人。鄉公所考量未來北昌村人口可能大量增長，近期推動分村作業，上月在網路公開徵求新村名，共有6組名稱入選，將於22日由新村住戶投票選出新村名。

內政部戶政司統計，吉安鄉戶數截至去年共有3萬4000戶，人口約8萬8000人，僅次於新竹縣湖口鄉，人口是全國第2多，其中北昌村戶數有3442戶、8709人，公所為提高行政管理與為民服務效率決定分村。

吉安鄉公所表示，因應「變更吉安都市計畫（ 住一住宅區）細部計畫案」市地重畫，未來區域內人口可能大量增長，預計在北昌村分村，新村範圍為建國路一段以南、和平路一段以北、花東鐵路以西、北安街以東。

鄉公所1月在網路舉辦「新村命名徵選活動」，獲得273則回應，經彙整後，篩選出159位參與者與6個入選名稱，分別為勝昌村、吉昌村、北安村、永昌村、昌勝村、新昌村，22日將在北昌國小階梯教室舉辦新村住戶說明會，並請住戶投票選出新村名稱，投票採「1戶1票制」，若戶長不能出席，可指派戶籍內年滿18歲以上的成員代表投票。

鄉長游淑貞說，北昌村居民且日益增加，依現有資源與人力執行公務推展，可能會愈來愈不易，因此全力推動分村計畫；在鄉民代表會支持下，增額編列新村所需經費，希望明年縣市選舉前可完成分村作業，並同步選出新村村長，確保新行政區順利運作。

住戶 吉安 投票

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