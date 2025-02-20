花蓮某校長爆權勢性侵 縣府遭控消極不作為

花蓮縣爆某校長被控在公務出差期間，利用其身分，邀請被害人餐敘並飲酒，趁被害人不勝酒力，發生性關係。被害人先生今偕民進黨立委陳培瑜、花蓮縣議員楊華美及婦女團體舉行記者會表示，被害人在事件後，害怕、無助、自責，在先生支持下投書縣長信箱，陳述該校長行為不檢，縣府主管機關卻毫無作為。

被害人先生說，他的太太到現在想到事件，還是無法完整表達，他看著太太承受痛苦跟壓力。他說，他太太在去年11月21日、22日來到台北因公出差，會議中該校長積極邀請他太太進行會後餐敘，因對方為校長，他太太認為這可能是因公的餐敘，所以與會，結果酒醉後被帶到汽車旅館，發生性侵事件。

被害人先生表示事件發生在凌晨，當天他太太將所有事實說出，因擔心他誤會。他太太擔心工作受影響，直到2月1日離職後，才進行後續的報案跟程序，後續也接受身心治療，沒有好的轉變。被害人本身也變聲錄音，表示非常擔心遭受外界誤解，也自責是否為自己做錯。

陳培瑜表示，當社會發生涉及性別暴力或性騷擾的案件時，制度是否足夠嚴謹、政府是否負起應有的監督責任，以及被害人是否能夠獲得及時的保護與正義，都牽涉到每個人的安全，也攸關每位公民的身體自主權與性自主權。

陳培瑜強調，自性平法上路以來，卻經常發生受害者的聲音被壓制、機關態度消極，基本的調查程序拖延不決等狀況屢次發生，導致加害者逍遙法外，被害者卻承受更大的壓力與二度傷害。反映地方政府在性平事件的處理，仍然存在嚴重的漏洞。中央及地方主管機關，不該再讓性平機制形同虛設，讓原本應該受到保護的人，反而陷入更深的痛苦與無助。

楊華美表示，花蓮縣政府去年12月5日就得到訊息，12月19日回覆，需待司法審判定讞，她在12月23日收到陳情信件，跟教育處聯繫，但都沒有積極調查。這種應作為而不作為的態度是消極還是包庇？行政與司法訴訟是兩件事，花蓮教育界這麼大的風紀案件，相關的主管機關，不可以置身事外。縣府應調查事實，對有違失校長進行懲處；甚至依性工法，在調查過程中，可以先行對行為人停職。但很遺憾，被害人陳情至今兩個多月，仍然沒有看到主管機關的動作。

楊華美也說，有收到來自各管道的壓力，她認為這案件要找當事人，要和解、溝通都應該針對當事人。相關機關應該積極主動調查，該怎麼做就怎麼做。籲請花蓮縣政府立刻啟動調查，還原事實真相。切勿放任外界散播不實的耳語風聲，遏阻任何想要大事化小、小事化無的企圖。

婦女救援基金會執行長杜瑛秋說，因職務而衍生且行為人與被害人有權勢關係，應屬於性工法適用範圍。不管被害人要不要提告、要不要提職場性騷擾申訴，應有立即通報責任和處理、協助被害人轉給後續服務單位的責任，如有家屬連同遭受影響，也需要一起提供協助。

勵馨基金會副執行長王淑芬說，台灣社會面對類似性平事件，「羞恥必須從被害人轉向加害人」， 做錯事造成麻煩的是加害人，不是被害人，被害人往往因為害怕被指責或性侵汙名化而不敢立即揭露，一旦揭露將會承受很大的社會壓力，發聲不僅僅是為自己，也是為更多發生事件的被害人展現勇氣，期望各界共同關注和支持，避免此類事件再發生。