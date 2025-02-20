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打破夜間無聊印象 台東景點國際地標228將亮起來

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
國際地標燈光秀以中央球體為主，兩側扶手為輔，共計安裝超過1萬多顆燈泡，搭配音樂分別有靜態及動態的台東意象呈現，並每隔半小時演出。記者尤聰光／攝影
國際地標燈光秀以中央球體為主，兩側扶手為輔，共計安裝超過1萬多顆燈泡，搭配音樂分別有靜態及動態的台東意象呈現，並每隔半小時演出。記者尤聰光／攝影

台東知名地景「國際地標」，2年前不敵海葵颱風14級強風，遭吹毀殆盡，災後縣府積極向中央爭取重建經費，卻被退回，重建之路一度受阻。不過，縣府仍不放棄並解決有譜，228將國際地標重新亮起來，民眾可拭目以待。

交通及國際觀光發展處指出，其實國際地標主結構未變，只是夜間將以「光」的形象呈現，因此，未來國際地標白天是極具現代感的工業風示人外，一到夜間就是繽紛燦爛的燈光秀演出，從白天到晚上都是精彩亮點，不會無聊。

「國際地標」位於市區海濱公園內，2015年邀請藝術家以竹編藝術裝置「生命之樹」，因外觀酷似鳥巢廣受歡迎，成為遊客必訪打卡熱點，隔年遭逢尼伯特17級強風吹毀，爭取700萬元經費重建後，2023年再遭颱風吹毀。

縣府依循再向中央爭取經費重建，卻都被打回，眼看重建之路遙遙無期，為不讓海濱觀光有空窗期，縣府交觀處絞盡腦汁設法編列有限預算，重新委外設計，並預計在228當天重新對外展示，象徵台東觀光將發光發熱。

交觀處表示，國際地標燈光秀以中央球體為主，兩側扶手為輔，共計安裝超過1萬多顆燈泡，搭配音樂分別有靜態及動態的台東意象呈現，並每隔半小時演出，預計從晚間7點開始至10點止，並依民眾反應滾動調整演出時段。

「很期待啊！應該趕快點亮起來。」附近居民說，大家來海濱公園這裡就是喜歡看海、看國際地標拍照，未來夜間有燈光秀的話，民眾或遊客晚上活動會有新去處可選擇了。另遊客說，「相當期待，下次來台東一定看看」。

台東知名地景「國際地標」，2年前不敵海葵颱風14級強風，遭吹毀殆盡，228假期縣府要將國際地標重新亮起來。記者尤聰光／攝影
台東知名地景「國際地標」，2年前不敵海葵颱風14級強風，遭吹毀殆盡，228假期縣府要將國際地標重新亮起來。記者尤聰光／攝影

台東 海葵颱風 災後

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