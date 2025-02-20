村民不再當倒楣鬼…台東泰源新闢隧道貫通 年底通車

台東縣東河鄉台23線公路泰源新闢隧道工程，在公路局工程團隊歷經1年艱辛的挖掘，日前完成貫穿，讓團隊及在地居民興奮不已。南區養護工程分局台東工務段表示，預計明年3月竣工，今年底前可望通車。

台東工務段長周建勳指出，該隧道為堅硬的岩塊區，增加挖掘的難度，工程團隊一一克服，全長345公尺終於在今年元宵節當天完成貫通，後續將進行包括隧道機電、照明、消防、號誌及道路鋪設等設置工作。

省道台23線為台東東海岸連結花蓮縱谷的東西橫貫公路，也是台東端東河鄉泰源地區重要對外聯絡道路，不過，泰源幽谷段39.8公里處因地質敏感，每年逢豪雨及颱風等天災，邊坡易發生落石崩塌，造成交通中斷。不僅帶給居民進出不便，生活作息受影響，密集的落石崩塌，也成為行車安全的隱憂。

公路局原本欲採用邊坡加強穩固方式施工，但居民強烈要求新闢隧道徹底解決。前立委劉櫂豪多次邀集交通部及公路局會勘研議解決方案，並順利爭取公路局編列4.93億元規畫施做隧道，於2023年9月20日發包動工。

「通車後不用再提心吊膽了。」泰源陳姓居民說，經過這路段時，最怕雨天外出，尤其是地震後，石塊經常從天而降，很怕自己變成倒楣鬼。另林姓居民表示，這條隧道他們等了十幾年，以後可以放心開車外出。