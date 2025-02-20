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活水湖溜冰場淪蚊子場 台東縣府研議轉作其他用途

聯合報／ 記者尤聰光／台東報導
台東縣政府斥資千萬打造國家級標準活水湖溜冰場，因欠缺管理荒廢逾10年，仍未活化改善。記者尤聰光／攝影
台東縣政府斥資千萬打造國家級標準活水湖溜冰場，因欠缺管理荒廢逾10年，仍未活化改善。記者尤聰光／攝影

台東縣政府斥資千萬元打造國家級標準的活水湖溜冰場，因欠缺管理荒廢逾10年，至今仍未改善，設施已腐蝕毀損，賽道雜草叢生，淪為蚊子場，民眾批「太浪費公帑」。縣府表示，將研議轉其他用途。

縣府表示，活水湖溜冰場因使用率低，2010年後未開放使用及舉行賽事，將研議作為停車空間或活水湖周邊既有的貨櫃屋及水域活動設備集中放置地點；民眾想溜冰可至康樂國小及長沙街縣立溜冰場。

活水湖溜冰場2001年興建完成，是台東縣首個國家級標準溜冰場地，2005年及2007年舉辦過2次全國性大型溜冰賽事，但礙於經費問題委外管理，2010年民間管理退出後，溜冰場再次閒置，縣府也曾表示要活化。

但溜冰場至今未獲改善，場域設施惡化，欄杆、燈具及賽道鏽蝕毀損，草叢生長出樹林，成為雜物亂丟點，看不出是溜冰場。

縣議員簡維國說，活水湖最大問題在於沒有一處建築基地，吸引公司或社團經營，導致周邊溜冰場、小山丘區等設施無法正常化，縣府可將好不容易爭取的經費規畫，先讓水上活動正常運作，再擴大周邊活化。

「早知沒人用，當初就不一定要堅持蓋，實在太浪費公帑。」張姓縣民批，他每次去活水湖活動，看到溜冰場就感慨萬千。也有縣民諷刺表示，淪為名副其實蚊子場，不如乾脆拆除。

台東 簡維國 蚊子

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