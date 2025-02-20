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228看七星連珠 花蓮辦音樂會

聯合報／ 記者王思慧王燕華／花蓮報導
今年2月28日天空將出現罕見「七星連珠」，有7顆行星排成一直線。花蓮縣府當天在七星潭賞星廣場的「七星音樂會」，邀民眾觀看難得一見天文景象。圖／花蓮縣政府提供
今年2月28日天空將出現罕見「七星連珠」，有7顆行星排成一直線。花蓮縣府當天在七星潭賞星廣場的「七星音樂會」，邀民眾觀看難得一見天文景象。圖／花蓮縣政府提供

2月28日可能出現7顆行星排成一直線的「七星連珠」天文奇景，花蓮縣政府當天在北中南3鄉鎮分別舉辦「七星連珠 Hualien Starry Night」活動，結合市集、音樂會等，邀民眾一起感受浪漫星空。

「七星連珠」指水星、金星、火星、木星、土星、天王星與海王星等7顆行星，在視覺上排成直線的天文景觀，數十年才會出現一次。

花蓮縣府觀光處長余明勲說，28日晚間在北中南各有一場次「七星連珠」活動，北區在七星潭賞星廣場，除了音樂會，還有充滿童趣的親子活動、星光市集及專業星空導覽。

中區在大農大富平地森林園區遊客中心旁，舉辦融合占星、手作、藝術與音樂的夢幻市集；南區的玉里鎮民廣場也有多元活動與市集，現場發放100元市集券，限量500份。

此外，世界棒球經典賽資格賽明天開打，花蓮市公所取得公播權，在遠東百貨花蓮店建林廣場舉辦「台灣尚勇」戶外轉播派對，將轉播3場中華隊賽事，包括21日對西班牙、20日對南非，及23日對尼加拉瓜，時間都是晚間7時，視賽程狀況，若25日中華隊有敗部賽需要加賽也會轉播，活動期間身著棒球相關配件、應援小組，可在現場服務台兌換應援小點心，每天限量50份送完為止。

火星 花蓮縣政府 音樂會

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