謝國樑：基市力推公車電動化 讓更多市民一同參與減碳
基隆市長謝國樑今赴台北參加「基北北桃我的減碳存摺全民運動」成果展時說，基市府除鼓勵大家搭乘大眾運輸工具，也正努力將基隆市的運具全面電動化，提供更好的大眾運輸環境。
基北北桃我的減碳存摺全民運動113年成果展，以及第3季模範企業頒獎典禮，今在台北市政府市政大樓1樓中庭舉辦，由台北市長蔣萬安、基隆市長謝國樑、新北市副市長陳純敬和桃園市副市長蘇俊賓出席。
謝國樑表示，基隆市民的公車使用率在全國排名第2，除了提高大眾運輸搭乘比率，市府也編列預算逐步將市區公車電動化。
謝國樑說，基市府不僅鼓勵市府同仁積極參加減碳存摺活動，還邀請海科館、海洋大學和陽明海運公司等夥伴加入減碳大聯盟活動，感謝智崴公司贊助，海科館、北海岸風景管理處及市府產業發展處等單位都提供豐富的獎項。
謝國樑也感謝鐵公路運輸業者，為基隆市每天數萬名市民提供安全的通勤環境，不論是減碳存摺或1200通勤月票，都對基隆市民的生活都非常重要。他說，更感謝立委林沛祥向中央大力爭取預算，讓全市上百部公車全部汰換成為電動運具。
活動現場表揚台北市內湖科技園區等累計減碳量前5名企業，並展出113年度活動期間執行成果、企業響應回饋等資訊。今年度主打「兌獎制」模式，只要每月達標20公斤減碳量，即可自由選擇獎項，登錄兌換雙北市5公升專用垃圾袋、場館門票、美式咖啡及霜淇淋等，只要企業、機關及學校位於基北北桃四市，都可報名參加，詳情可上活動官網（https://co2-passbook.com/ ）查詢。
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