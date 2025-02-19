台東池上蔣勳書房為小鎮創造新空間 五感體驗老屋生命力

近年各地推動老屋活化再利用，為許多地方帶來活力，作家蔣勳近年認養「福原國小校長堀尾一彥的舊宿舍」，讓參觀民眾透過五感體驗老房子生命力。

蔣勳日前在台東「池上蔣勳書房」舉辦「蔣勳書房與堀尾一彥」手冊新書發表會，帶領與會來賓感受這棟日式宿舍的溫馨，以及初代主人堀尾一彥校長情義。

蔣勳表示，老房子如果只是硬體翻新，意義不大，更重要的是房子背後有什麼故事，跟這個地方的關係是什麼，他希望更多人來關心這件事，不只認識一棟房子，也認識這片土地的故事。

老屋前身是「福原國小校長堀尾一彥先生的老宿舍」，福原國小1913年創校，1937年改為6年制小學，後經藝術家王金生以舊材料修復舊觀，維持老屋壽命，透過蔣勳文化基金會認養，2023年9月成為「池上蔣勳書房」，2024年3月正式對外公開。

老屋外觀及內部空間仍維持日式木造建築樣貌，屋內榻榻米地板溫馨舒適，西南面向福原國小校園，東北可眺望池上山谷田野，屋內陳設素樸，不定期更換書畫作品，近期配合池上穀倉藝術館「金剛經．諸相非相」特展，陳列蔣勳手抄「金剛經」及多件墨寶。

目前書房開放參觀，採預約制，個人參觀開放日為每週四、五、六、日，每梯次限10人；團體參觀開放日為每週二、三，每梯次10至15人。

蔣勳特別提到有一次視障朋友前來參觀，對書房內陳設的頌缽非常感興趣，也藉由敲擊頌缽傳出來的聲音，感受到老屋特別氣氛。