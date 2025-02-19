大罷免潮基隆增第3人 罷免議員鄭文婷提議書送交中選會

基隆再加一件罷免案，基隆市公共事務學會昨將罷免民進黨基隆市議員張之豪提議書送交中選會，今天再送交罷免市議員鄭文婷提議書。罷鄭領銜人紀文荃說，鄭文婷上屆參就自詡「都更律師」，但失信於民。鄭文婷回應，勇敢面對政治惡鬥，繼續為市民努力。

基隆市長謝國樑去年面臨罷免案挑戰，一度成為全國新聞焦點。今年立委大罷免潮，基隆人也有人組成「基隆絕沛」團隊，日前已將罷免國民黨立委林沛祥提議書送交中選會。

立場親藍的基隆市公共事務學會提出反制方案，表示要發動罷免協助「絕沛」民進黨市議員張之豪、鄭文婷、施偉政，信義區選出的民進黨議員陳宜因選票結構，也被列為罷免對象。

基隆市公共事務學會昨天將罷免張之豪提議書送交中選會，今天再赴中選會送交罷免鄭文婷提議書，罷免施偉政、陳宜提議書，料將在近日也送交中選會。

罷免鄭文婷領銜人是學會副總幹事紀文荃，紀說，鄭文婷在上屆議員任期自詡是「都更律師」，但至任期結束一事無成，失信於民。鄭文婷本屆連任後，又放著選民服務不管，代表民進黨參選立委，之後接連參與「拆樑」、「絕沛」，協助收受提議書，不斷往其他行政區跑，本末倒置。

鄭文婷表示，自從當選市議員後，始終站在第一線推動建設、監督施政、為市民發聲，希望讓基隆變得更好。政治不該只是鬥爭，而是真正解決市民的問題。市民的眼睛是雪亮的，基隆需要的是積極做事的人，不是浪費資源的惡意攻擊，更不是玩兩面手法，人前說要放下仇恨、拒絕「惡罷」，卻拿刀亂捅，傷害無辜。

民進黨基隆市黨部今天批評國民黨仇恨動員，黨部決定反制，開放所有黨公職設罷免林沛祥連署書代收站，也歡迎看不下去國民黨惡劣行徑的熱心民眾加入。