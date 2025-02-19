花蓮參加香港旅遊博覽會 香花直航運動觀光引客
香港直飛花蓮航線去年底開通，航程只要90分鐘，香港旅遊業者推出3天2夜行程攬客、港台高爾夫等運動觀光，吸引遊客到訪。
2025年香港旅遊博覽會將於明天登場，花蓮縣長徐榛蔚今天由縣府民政處長明良臻、觀光處長余明勲陪同，提前拜會香港旅遊業者、香港議員們，推廣新興景點，商談觀光發展合作。
徐榛蔚說，花蓮空氣清新、步調悠閒，是台灣面積最大、族群融合的縣市，只要1張廉航機票、90分鐘就能直飛花蓮，享受大自然懷抱，把握機會介紹花蓮特色飯店及旅遊資源。
旅遊業者伍少玲說，公司看好花蓮旅遊潛力，將於旅遊博覽會主推「台灣最美後花園－花蓮樂悠遊套票」3天2夜遊程，2人同行每人最低港幣999元（約新台幣4210元），含搭乘9人座車、入住星級旅館，飽覽花蓮景色。
香港西貢區議員陳繼偉規劃3月中旬，組成市民團搭乘直航班機，到花蓮4天3夜旅遊。
議員林俊嘉則與旅遊業者合作，將於4月舉辦「港台高爾夫國際交流活動」，預計邀80名球友到花蓮參與5天4夜賽事，與花蓮高球愛好者切磋，未來將持續推廣運動觀光。
花蓮縣政府發布新聞稿指出，花蓮是全台唯一參加香港旅遊博覽會縣市，首日拜訪就獲香港旅遊界大力支持，對香花直航永續性更添信心。
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