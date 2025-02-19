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不起訴謝國樑...NET質疑檢方為市府蒙上遮羞布 會提再議

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市長謝國樑等人強制辦理東岸商場點移交，被控涉嫌強盜等罪，檢方今處分不起訴。提告方NET將提再議，期待檢察體系內部糾錯機能，即時矯正錯誤。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑等人強制辦理東岸商場點移交，被控涉嫌強盜等罪，檢方今處分不起訴。提告方NET將提再議，期待檢察體系內部糾錯機能，即時矯正錯誤。記者邱瑞杰／攝影

基隆市政府辦理東岸商場重新招商，原營運業者NET控告市長謝國樑等人涉嫌強盜等罪，基隆地檢署今處分不起訴。NET委任律師陳義文質疑檢方，不起訴處分是為市府蒙上遮羞布，是為違法行為背書。

基市府辦理東岸商場招商，微風廣場出線。NET出局後，主張擁有出資興建的2至4樓建築產權，去年2月1日凌晨抵制市府辦理點移交手續。市府和警方採取強制作為，NET具狀控告謝國樑等12人，涉犯無故侵入他人建築物、竊佔、加重強盜及毀損等罪嫌。檢方偵辦1年後，今以罪證不足，處分不起訴。

陳義文說，在程序上，無法理解檢方必須耗費一整年的時間，才能夠做出決定。檢方的判斷依據，無非是以雙方在過往的文件，有約定相關點交的程序，因此沒有主觀強盜的意思。

陳義文強調，在點移交作業近2個月前，NET就以市府為被告，向基隆地院提出確認所有權存在訴訟，市府也有收到起訴狀。檢方認為謝國樑沒辦法從中認知到東岸廣場產權已在訴訟中，必須要透過訴訟拿回來，不能直接動手搶，所以「無主觀犯意」，形同宣稱謝等公務員是「法盲」。

陳義文說，為了讓謝國樑在違法強制點交後，仍然可以完全平安無事下車，檢方為本案安排了文盲加法盲的特殊待遇，正式宣告轄區只要是文盲，不知道發生什麼事情，是法盲，不知道原來想要拿人家的東西需要透過法律，就可以自以為合法，無論做出什麼違法、誇張的事情，都是「無主觀犯意」，宣告台灣進入有權有勢，無法無天的時代。

陳義文表示，NET無法認同基隆地檢署的判斷和結論，一定會依法提出再議，期待以檢察體系的內部糾錯機能，即時矯正錯誤。因為即使尊如市長，在法律之前仍然跟庶民一樣平等，必須要為自己的錯誤付出代價，「不可以，就是不可以」。

基隆市長謝國樑等人強制辦理東岸商場點移交，被控涉嫌強盜等罪，檢方今處分不起訴。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑等人強制辦理東岸商場點移交，被控涉嫌強盜等罪，檢方今處分不起訴。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑等人強制辦理東岸商場點移交，被控涉嫌強盜等罪，檢方今處分不起訴。NET委任律師陳義文質疑檢方為市府蒙上遮羞布，為違法行為背書。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市長謝國樑等人強制辦理東岸商場點移交，被控涉嫌強盜等罪，檢方今處分不起訴。NET委任律師陳義文質疑檢方為市府蒙上遮羞布，為違法行為背書。記者邱瑞杰／翻攝

NET 基隆 謝國樑

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