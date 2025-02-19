花蓮培育技轉嫣紅番茄 色澤鮮艷口感Q彈鮮甜扎實

農業部花蓮區農改場培育「花蓮24號－友愛」，又稱「嫣紅番茄」是花蓮場首個正式技轉全聯超商上架販賣的番茄品種，色澤鮮艷漂亮、口感Q彈鮮甜扎實，一上架很快就銷售一空。

花蓮區農業改良場今天發布訊息表示，「嫣紅番茄」是花蓮場育出番茄品種「花蓮24號－友愛」的商品名。友愛番茄鮮亮味美，果肉厚實類似聖女型番茄，口感比聖女型番茄好吃，加上抗病毒病的特性，使農民更易栽種。

目前已技轉授權全聯福利中心旗下的即鮮果物公司，並於全聯及大潤發賣場販售，成為大眾選購番茄品種的新選擇。

花蓮區農改場副研究員王啓正表示，由於番茄的病毒病越來越嚴重，15年前就開始進行小果番茄的抗病育種。友愛番茄自從技轉授權，已在台南鹽水、高雄美濃、旗山的露天田區開始契作，民國111年美濃、旗山病毒病大爆發，造成當地番茄嚴重生病，鄰田的友愛番茄植株仍然健康生長，顯示友愛番茄抗病毒能力非常強。

加上友愛番茄轉色漂亮、口感Q彈扎實，糖度高又耐貯運，適合農民做友善栽培及超市物流用品種。

栽培農友林茂達表示，友愛番茄生長勢強、非常抗病好管理，顏色漂亮，今年與好友們增加10公頃種植面積，所生產的果實都交給全聯福利中心，比以往宅配別的品種收入穩定且總收入高。雖然在113年9月定植開始碰上4個颱風、造成落果，但植株仍存活，颱風後可立即恢復開花及著果，可見其抗逆境能力，雖有延遲上市，但不會整年停止供貨。

全聯福利中心採購陳育輝表示，嫣紅番茄上市以來，因為品質良好，都供不應求，回購率相當高，深獲消費者喜愛。