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台東火車站機車亂象甚至違停人行道 警方加強取締

中央社／ 台東縣19日電

台東火車站周邊機車違停嚴重，甚至停在人行道上，影響旅客通行，台東縣警察局交通隊宣示將加強取締，決不寬貸。

台東縣警察局交通隊長吳昇忠今天告訴中央社記者，警方經常接獲民眾檢舉台東火車站周圍違停案件，為遏止違規停車影響車站周邊秩序，除以逕行舉發方式外，交通警察隊仍不定時出動機車拖吊車，針對違規停車行為進行拖吊。

吳昇忠表示，火車站周邊違規停車問題，不僅影響交通流暢，也對行人安全構成威脅，許多機車騎士為了貪圖一時方便，隨意將車輛停放人行道上，影響旅客通行，為改善此一長期問題，台東縣警察局交通警察隊持續對違規行為加強取締、絕不寬貸。

吳昇忠表示，違規停車除將面臨新台幣600元至1200元罰鍰及移置費用外，若車輛遭移置後未及時前往拖吊場領回，將按日額外收取保管費，請用路人多加利用附近機車停車場並依規定停放，以免貪圖一時方便遭舉發或拖吊，影響自身權益。

台東 火車站 警察

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