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東岸商場招商案獲不起訴 謝國樑感謝 市府：不會想請任何人道歉

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市長謝國樑處理東岸商場招商案，被控告涉嫌強盜罪，檢方今處分不起訴。謝國樑說，感謝檢方還市府清白；圖為謝國樑今赴台北參加「基北北桃我的減碳存摺全民運動」活動。圖／基市府提供
基隆市長謝國樑處理東岸商場招商案，被控告涉嫌強盜罪，檢方今處分不起訴。謝國樑說，感謝檢方還市府清白；圖為謝國樑今赴台北參加「基北北桃我的減碳存摺全民運動」活動。圖／基市府提供

基隆市長謝國樑處理東岸商場招商案，被控告涉嫌強盜罪，綠營要謝知所進退，「拆樑」團隊也以此攻擊。檢方今天處分不起訴，謝國樑感謝還市府清白。市府發言人呂謦煒表示，市府不會想請任何人道歉，只想好好的做事，推動更多的市政進步。

基隆前市長林右昌任內辦理東岸地下停車場招商，大日公司得標，取得2016至2020年經營權，並有3年、2年優先議約權。東岸停車場原為地上1層商場、地下4層停車場。大日引進NET為協力廠商，增建2至4樓後，大日經營地下停車場，NET經營地上商場。

5年租約期滿後，大日順利續約3年，可經營至2023年底。謝國樑2022年12月25日接任市長，隔年審議大日未符合優先續約權，同年底重新招商，由微風集團勝出。NET也有參加甄審，最後出局。

2024年1月31日市府辦理點移交手續，大日配合點移交停車場。NET主張擁有2至4樓建物產權，加鎖抵制。基市府2月1日凌晨強制剪開NET設置的鎖頭，辦理點移交手續，以利讓微風集團進駐營運。

NET委任律師去年2月1日凌晨前往基隆地檢署，具狀控告謝國樑和市府、警方人員共12人，涉犯無故侵入他人建築物、竊佔、加重強盜及毀損等罪嫌。檢方偵辦1年後，今天以罪證不足，處分不起訴。

NET提告後，謝國樑涉嫌強盜案成為界關注焦點，過去1年間，民進黨多次指控謝國樑涉及強盜罪爭議，要求謝國樑應知所進退。罷樑團體去年推動罷免連署及罷免投票前，也曾質疑謝國樑涉嫌強盜罪。

呂謦煒說，全案偵結不起訴後，市府不會想請任何人道歉，也不想再這個議題上，浪費更多的社會資源。市府只想好好的做事，推動更多的市政進步。

謝國樑表示，感謝基隆地檢署還市府清白，市政團隊會在既有腳步上積極推動市政，繼續努力。

NET 停車場 謝國樑

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