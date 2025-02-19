快訊

經典賽／外媒爆料西班牙推雷法對中華隊 陳重羽曾敲他全壘打

威力彩上看16.5億元「誰最容易中？」命理師點名三生肖+這面相最旺

MLB／大谷翔平再扛經典賽？道奇總裁回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

台東出生率正成長 戶政發出逾4千萬元津貼 再創記錄

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣政府自2020年起推出一系列幸福育兒政策，吸引年輕父母敢生、敢養，新生兒出生人數連續3年正成長，戶政事務所統計去年共發出4千餘萬元生育津貼補助，再創新記錄。記者尤聰光／攝影
台東縣政府自2020年起推出一系列幸福育兒政策，吸引年輕父母敢生、敢養，新生兒出生人數連續3年正成長，戶政事務所統計去年共發出4千餘萬元生育津貼補助，再創新記錄。記者尤聰光／攝影

不讓少子化衝擊，台東縣政府自2020年起推出一系列幸福育兒政策，吸引年輕父母敢生、敢養，新生兒出生人數連續3年正成長，戶政事務所統計去年共發出4千餘萬元生育津貼補助，再創新記錄。

台東戶政事務所主任石秋風表示，全縣出生數已連續3年正成長，今年1月份已有113名新生兒登記，生育補助去年共發出4千餘萬元，較前年增加1倍，金額不斷創新記錄，顯見台東育兒政策見成效。

縣府2020年起推出一系列幸福育兒政策，包括生育津貼補助、幼兒專責醫師制度、24小時兒科專門急診醫師，提供月子餐服務、定點臨托及育兒生日禮等，吸引許多年輕父母生小孩，且年年成長。

「很多寶寶出生，這是好現象。」曾姓市民說，看到台東出生人口數持續成長？代表國家有救了，有出生就有希望。另67歲吳姓老婦說，自己生3個孩子都已嫁娶，現在2個媳婦共生5胎了，增產報國，家裡也熱鬧不少。

戶政統計2022至2024年，新生兒人數已經連續3年正成長，今年1月新生兒出生人數就達113人，且16個鄉鎮市都有新生兒出生，年年全壘打；不僅縣民生育意願提升，也連很多外縣市，甚至外籍願意遷入台東。

台東 新生兒 生育補助

延伸閱讀

花蓮偏鄉孕婦有福了 交通補助擴大助安心產檢、生產

台東連3年新生兒正成長 育兒生日禮優化改版

戶政轉接警政電話唬住47歲男 警迅速趕抵保住50多萬元

花蓮戶政查訪罷免連署人惹議 花檢已分案調查

相關新聞

台東出生率正成長 戶政發出逾4千萬元津貼 再創記錄

不讓少子化衝擊，台東縣政府自2020年起推出一系列幸福育兒政策，吸引年輕父母敢生、敢養，新生兒出生人數連續3年正成長，戶...

花蓮七星潭看罕見「七星連珠」 228浪漫音樂會登場

今年2月28日將出現天文奇觀「七星連珠」，有7顆行星排成一直線。花蓮縣政府當天在北中南3鄉鎮分別舉辦「七星連珠 Hual...

花蓮球迷有福了 經典賽資格賽21日開打有戶外轉播派對

世界棒球經典賽資格賽即將開打，花蓮市公所再次取得電視轉播的公播權，21日起在遠東百貨花蓮店建林廣場舉辦至少3場「台灣尚勇...

台東荒廢逾10年溜冰場淪蚊子場 縣府：研議轉為他用

台東縣政府斥資千萬經費打造國家級標準的活水湖溜冰場，因欠缺管理停用荒廢逾10年，至今仍未活化改善，裡頭設施已腐蝕毀損，賽...

看見幸福台灣／「幸福城市第4站」花蓮永續旅遊 走向世界

花蓮縣在「2024年縣市幸福指數大調查」中，列為「政府統計數據」及「民意調查結果」雙優縣市，幸福縣市排名衝高到第四名；在...

看見幸福台灣／花蓮縣長徐榛蔚 要找回國際觀光客

花蓮縣長徐榛蔚執政六年，去年堪稱最辛苦的一年，接連受到地震、颱風等天災重創，大環境艱困，她帶領縣府團隊度過重重挑戰，讓幸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。