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台東出生率正成長 戶政發出逾4千萬元津貼 再創記錄
不讓少子化衝擊，台東縣政府自2020年起推出一系列幸福育兒政策，吸引年輕父母敢生、敢養，新生兒出生人數連續3年正成長，戶政事務所統計去年共發出4千餘萬元生育津貼補助，再創新記錄。
台東戶政事務所主任石秋風表示，全縣出生數已連續3年正成長，今年1月份已有113名新生兒登記，生育補助去年共發出4千餘萬元，較前年增加1倍，金額不斷創新記錄，顯見台東育兒政策見成效。
縣府2020年起推出一系列幸福育兒政策，包括生育津貼補助、幼兒專責醫師制度、24小時兒科專門急診醫師，提供月子餐服務、定點臨托及育兒生日禮等，吸引許多年輕父母生小孩，且年年成長。
「很多寶寶出生，這是好現象。」曾姓市民說，看到台東出生人口數持續成長？代表國家有救了，有出生就有希望。另67歲吳姓老婦說，自己生3個孩子都已嫁娶，現在2個媳婦共生5胎了，增產報國，家裡也熱鬧不少。
戶政統計2022至2024年，新生兒人數已經連續3年正成長，今年1月新生兒出生人數就達113人，且16個鄉鎮市都有新生兒出生，年年全壘打；不僅縣民生育意願提升，也連很多外縣市，甚至外籍願意遷入台東。
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