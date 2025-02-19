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花蓮七星潭看罕見「七星連珠」 228浪漫音樂會登場

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
今年2月28日天空將出現罕見「七星連珠」，有7顆行星排成一直線。花蓮縣府當天在七星潭賞星廣場的「七星音樂會」，邀民眾觀看難得一見天文景象。圖／花蓮縣政府提供
今年2月28日天空將出現罕見「七星連珠」，有7顆行星排成一直線。花蓮縣府當天在七星潭賞星廣場的「七星音樂會」，邀民眾觀看難得一見天文景象。圖／花蓮縣政府提供

今年2月28日將出現天文奇觀「七星連珠」，有7顆行星排成一直線。花蓮縣政府當天在北中南3鄉鎮分別舉辦「七星連珠 Hualien Starry Night」活動；其中在七星潭賞星廣場的「七星音樂會」，邀民眾觀看難得一見的「七星連珠」天文景象，感受浪漫星夜氛圍。

「七星連珠」是指水星、金星、火星、木星、土星、天王星與海王星等7顆行星，在視覺上排列成一條直線的天文景觀，這種多行星同時連珠的天象非常少見，尤其7顆行星同時現身，更是數十年才會出現一次。

七星潭夜晚幾乎無光害，是絕佳賞星點。縣府觀光處長余明勲表示，這次「七星連珠」天文奇景更是難得一見的罕見天象，當天除了有音樂會，還有充滿童趣的親子活動、洋溢藝術氣息的星光市集，以及專業的星空導覽，帶領大家探索宇宙奧秘。

余明勲指出，28日當天北中南區各有一場次「七星連珠 Hualien Starry Night」活動，北區在七星潭賞星廣場；中區位於大農大富平地森林園區遊客中心旁，舉辦融合占星、手作、藝術與音樂的夢幻市集；南區的玉里鎮民廣場則充滿多元精彩的活動與市集，現場還將發放100元市集券，限量500份。

縣府邀請大家帶上野餐墊，在228連假周末相聚，感受音樂與自然交織樂章。更多星光音樂會活動資訊可上「花蓮觀光粉絲團」網站查詢。

火星 花蓮縣政府 音樂會

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