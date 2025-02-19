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去年逾2萬車主遭罰 東縣取消信件通知機車排氣檢驗

中央社／ 台東縣19日電

台東環保局每年都會寄發明信片通知機車排氣檢驗，不過去年仍有逾2萬車主未定期檢驗遭裁罰。響應減少紙張使用，環保局今年將取消寄發信件通知，呼籲車主上網填簡訊通知。

台東縣環保局空氣噪音防制科長李菊芬今天告訴中央社記者，今年取消機車排氣定期檢驗主動寄發明信片通的方式，改車主上網申請簡訊通知，預估影響10多萬輛機車車主。

李菊芬表示，台東縣目前有逾10萬輛機車，響應全國推動淨零碳排，減少紙張使用，因此今年起改用簡訊通知。環保局從去年已開始宣導，但很多車主仍不知道，會透過機車行協助車主上網申請簡訊通知。

不過，林姓機車行老闆說，有些老人家不會上網申請，也看不懂簡訊通知，也有人擔心收不到簡訊。他說，以往寄明信片通知時很多人忘了定期檢驗，現在用簡訊通知或忘了上網申請簡訊通知，恐怕更多人會忘了檢驗被罰。

環保局統計，去年台東縣機車排氣定期檢驗逾2萬多件未接受定期檢驗1輛機車開罰新台幣500元，超過6個月會再罰3000元，甚至被註銷牌照。呼籲5年以上機車車主上網申請簡訊通知，在行車執照發照日前後1個月，就會收到排氣檢驗通知，避免受罰。

台東 環保局 車主

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