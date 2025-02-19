花蓮球迷有福了 經典賽資格賽21日開打有戶外轉播派對

世界棒球經典賽資格賽即將開打，花蓮市公所再次取得電視轉播的公播權，21日起在遠東百貨花蓮店建林廣場舉辦至少3場「台灣尚勇」戶外轉播派對，邀請民眾屆時到場為中華隊加油打氣，享受熱烈的棒球氛圍。

花蓮市公所重視體育活動，去年世界12強棒球就曾舉辦戶外轉播，為中華隊應援，吸引大量球迷一同幫台灣加油，這次經典賽資格賽也取得電視公播權，將轉播21日的西班牙對中華隊、20日的中華隊對南非，及23日的尼加拉瓜對中華隊，都是晚間7時的賽事，另外也將視勝負狀況，若25日中華隊有敗部賽需要加賽，也會轉播。

花蓮市長魏嘉彥說，市公所準備了加油棒及野餐墊，邀請民眾屆時為中華隊加油，期盼透過市民的熱情相挺，鼓舞中華隊旗開得勝，晉級經典賽正賽。