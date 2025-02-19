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花蓮球迷有福了 經典賽資格賽21日開打有戶外轉播派對
世界棒球經典賽資格賽即將開打，花蓮市公所再次取得電視轉播的公播權，21日起在遠東百貨花蓮店建林廣場舉辦至少3場「台灣尚勇」戶外轉播派對，邀請民眾屆時到場為中華隊加油打氣，享受熱烈的棒球氛圍。
花蓮市公所重視體育活動，去年世界12強棒球就曾舉辦戶外轉播，為中華隊應援，吸引大量球迷一同幫台灣加油，這次經典賽資格賽也取得電視公播權，將轉播21日的西班牙對中華隊、20日的中華隊對南非，及23日的尼加拉瓜對中華隊，都是晚間7時的賽事，另外也將視勝負狀況，若25日中華隊有敗部賽需要加賽，也會轉播。
花蓮市長魏嘉彥說，市公所準備了加油棒及野餐墊，邀請民眾屆時為中華隊加油，期盼透過市民的熱情相挺，鼓舞中華隊旗開得勝，晉級經典賽正賽。
遠百花蓮店長黃永芳說，去年的12強轉播賽氣氛非常熱烈，中華隊也順利擊敗日本拿下冠軍；這次再度迎接棒球盛事，遠百花蓮店規畫紅不讓市集，有豐豐的特色美食及人氣小吃，活動期間，民眾身著棒球相關配件、應援小組，可在現場服務台兌換應援小點心，每天限量50份送完為止。
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