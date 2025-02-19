台東荒廢逾10年溜冰場淪蚊子場 縣府：研議轉為他用

台東縣政府斥資千萬經費打造國家級標準的活水湖溜冰場，因欠缺管理停用荒廢逾10年，至今仍未活化改善，裡頭設施已腐蝕毀損，賽道雜草叢生，淪為蚊子場，民眾批「太浪費公帑」。縣府表示，將研議轉為其他用途。

縣府表示，活水湖溜冰場因使用率低，已在2010後未在開放使用及舉行賽事活動，因此，將研議作為停車空間或作為活水湖周邊既有的貨櫃屋及水域活動設備集中放置地點；民眾想溜冰活動可至康樂國小及長沙街縣立溜冰場。

活水湖溜冰場於2001年興建完成，是縣內首個國家級標準溜冰場地，曾於2005及2007年舉辦過2次全國性大型溜冰賽事，但礙於經費問題委外管理，但2010年民間管理退出後，溜冰場再次閒置，縣府也因此表示活化改善。

不過，溜冰場至今仍未獲得有效的活化改善，在沒有定期維護管理下，場域裡頭設施反而更加惡化，欄杆、燈具及賽道不是鏽蝕毀損嚴重，就是草叢生長出樹林，甚至成為雜物亂丟點，完全看不出是一座溜冰場，任其擺爛荒廢。

「早知沒人用，當初就不一定要堅持蓋，實在太浪費公帑。」張姓市民批，他每次去活水湖活動，看到這座溜冰場就感慨萬千，都過了幾年，一看就知道沒人要管，也無心想整理，千萬公帑就這樣白白浪費掉了。