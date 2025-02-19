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看見幸福台灣／花蓮縣長徐榛蔚 要找回國際觀光客

經濟日報／ 記者王燕華／花蓮報導
花蓮縣長徐榛蔚(花蓮縣政府／提供)
花蓮縣長徐榛蔚(花蓮縣政府／提供)

花蓮縣長徐榛蔚執政六年，去年堪稱最辛苦的一年，接連受到地震、颱風等天災重創，大環境艱困，她帶領縣府團隊度過重重挑戰，讓幸福指數大躍進，在各縣市排名第四，非六都縣市居第二，「傾聽民意、回應需求」是她深入花蓮每個角落、受到縣民肯定讓幸福感全面提升的祕訣。

掌舵六年，徐榛蔚從排水治理、道路橋梁建設、智慧交通、有機農業、扎根教育、布建托育資源再到銀髮照護，面面俱全，每年設定不同施政節奏，與縣府團隊逐步完成各項基礎建設、提升社福能量，為「永續花蓮」打下深厚基礎。

花蓮位於環太平洋地震帶，頻繁的地震是無可迴避的挑戰，中央氣象署統計去年收到最多國家級警報的縣市，花蓮縣64次居冠，之後依序為宜蘭縣23次、彰化縣九次、雲林縣及嘉義縣七次，甚至有六個縣市去年一整年國家級警報完全沒響過，在國家警報次數上，花蓮可說是遙遙領先。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

花蓮縣政府藉由一次次經驗提升救災能量，2018年0206大地震後，與花蓮慈濟團隊攜手成立花蓮縣災難醫療隊，在2022年台鐵太魯閣撞車出軌事故馬上派上用場，今年更升級為全台第一支全面資訊化的災難醫療隊，在大型災難發生時，透過手機App一鍵完成資料整合、雲端上傳，以最快時間完成搶救生命的任務，成為智慧救災創新標竿，不但獲得國發會政府服務獎肯定，也吸引其他縣市取經。

花蓮人口只有30萬，徐榛蔚從不小看自己，將目標放眼國際舞台，積極參與各國食品展，將有機農特產品推向國際市場，再到橫跨兩大洋及三大洲的「南島極境領航建誼計畫」，花蓮縣去年度成功入選2024至2026年第11屆MIT REAP計畫，推動發展地方創新生態系。

去年12月中旬，花蓮到香港的直航班機「花香線」重新啟動，將國際遊客帶進花蓮，為震後低迷的觀光注入一劑強心針，後續日本、韓國直航班也在積極洽談，眾多努力，希望讓花蓮與世界接軌。

地震

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