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看見幸福台灣／「幸福城市第4站」花蓮永續旅遊 走向世界

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導
花蓮 永續旅遊 走向世界(花蓮縣政府／提供)
花蓮 永續旅遊 走向世界(花蓮縣政府／提供)

花蓮縣在「2024年縣市幸福指數大調查」中，列為「政府統計數據」及「民意調查結果」雙優縣市，幸福縣市排名衝高到第四名；在民意調查部分，環境品質滿意度為全台第一，社會聯繫、個人安全居全台前三。在政府統計數據中的環境居全台第二。

圖／經濟日報提供
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花蓮縣長徐榛蔚表示，花蓮擁有豐富的天然山海資源及多元文化背景，是推動永續、創新的理想基地。花蓮縣政府近年積極推動地方創生與新創孵化政策，包括設立青年創業基地、推動農業智慧化、永續旅遊及大健康產業，並透過參與MIT REAP國際計畫，串聯全球創新資源，拓展國際合作關係，帶花蓮新創團隊走向世界同時，也邀世界走進花蓮。

近年來花蓮縣在經濟日報主辦的「縣市幸福指數大調查」中，成績多排名前段班。在2024年的調查中，政府統計數據方面，整體排名全台第十，各項目中以環境領域表現最佳，以9.09分排名全台第二；在居住領域上，平均每人居住面積在全台排名第四。在民調部分，環境品質滿意度拿下10分的最高分，居全台之冠；社會連繫滿意度全台第二，個人安全第三，居住條件、工作狀況都排名第四。

圖／經濟日報提供
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歷經地震颱風考驗，仍能得到佳績，徐榛蔚讓施政成果與民眾幸福感全面提升，她特別感謝各縣市都來援助、振興花蓮，即使「山會搖、地會動」，讓很多物資都進不來，依然無法阻擋愛與關懷進入花蓮。

徐榛蔚表示，儘管地震與颱風三番兩次侵襲花蓮縣，但縣府與縣民依然勇往直前，並且積極、努力地重建家園，共同振興花蓮觀光，甚至讓居民的幸福感全面提升，這點相當不容易。

徐榛蔚帶領縣府團隊從遭到自然災害侵襲的花蓮再出發，更加重視永續也積極推廣花蓮邁向國際，「永續是國際趨勢，更是花蓮的日常。」花蓮縣政府積極推動低碳家園、淨零碳排等政策，並與企業合作，以實際行動帶動花蓮的永續，響應世界環保潮流，攜手各方實現各項永續工作，邁向淨零綠生活。

花蓮縣政府也強化社會安全網，透過鄉鎮市基層服務組織間的合作與溝通協調，促進社區網絡參與合作，共同回應民眾需求。

花蓮優質的環境不單為國人所享受，花蓮縣政府還透過雙語化、數位化與國際化三大策略，鏈接全球，為花蓮搭建通往國際舞台的橋梁，同時營造花蓮成為吸引國際人士願意久居與融入的友善城市環境。

地震 颱風

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