基市公車舊修車廠髒亂遮雨棚鐵皮恐致災 里長促拆除供民用
基隆市政府規畫招商，在市公車舊修理廠開發新市政大樓。當地里長說，修車廠閒置多年，內部髒亂，且遮雨棚鐵皮破損可能釀災。市議員張顥瀚今辦會勘，促請求市府盡速拆除，並供地方使用。市府都發處表示，已編預算拆除，後續用途尊重地方意見。
基隆市公車處舊修理廠出人口位在中正路旁，廠區另一側是義一路。前市長林右昌任內委外負責公車維修保養，2016年間廢除公車處修車廠，並規畫在原址興建新市政大樓。現況是保留1棟建物及遮雨棚，其他空間大半已做為收費停車場。
基隆市長謝國樑2022年上任後，變更公車處舊修車場開放方式，預告將辦理招商，與民間共同開發，政府出地，民間出資，計畫興建兩棟大樓，部分空間由市府單位進駐，部分空間民間營運。
張顥瀚今邀市府都市發展處等單位，和鄰近的入船里長郭蒼成、正船里長沈陸成、中船里長蔣春生，會勘舊修車廠現況及後續處置方案。
張顥瀚說，公車處舊修車廠遮雨棚區域，常遭民眾亂丟垃圾，環境髒亂。鐵皮屋頂長期未維護，多處破損，風大時鐵皮會搖晃，颱風來襲時，可能會掀開鐵皮，一旦飛揚落地，可能砸傷人，很危險，市府應盡速拆除。這處基地在施工前，也應做最大化的利用。
3名里長都說，環境髒亂，鐵皮危險，里民都希望市政大樓興建前，先拆除舊修車廠的遮雨棚，未來作為停車場，或開放民眾從事休閒活動。
都市發展處使用管理科長吳建興表示，市府今年編列500萬元預算，拆除老舊雨棚，相關作業正在進行，會盡速拆除，後續規畫利用方案，會尊重地方意見。
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