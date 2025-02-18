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打造綠能台東...縣長饒慶鈴率團宜蘭參訪 推小水力與地熱發電

中央社／ 台東縣18日電
台東縣長饒慶鈴。聯合報系記者尤聰光／攝影
台東縣長饒慶鈴。聯合報系記者尤聰光／攝影

打造台東為宜居綠能城市，台東縣長饒慶鈴今天率團前往宜蘭參訪小水力與地熱發電。饒慶鈴表示，這2種發電是台東縣未來最主要推動的再生能源

饒慶鈴今天率領相關科室人員以及可發展小水力、地熱的鄉鎮長參訪宜蘭，明天將再前往花蓮參訪。

台東縣政府發布新聞稿表示，今天首站到宜蘭安農萬富微水力發電廠，業者簡報表示，這案場的裝置容量是100kW，利用原有的水利設施攔河堰上3座排洪兼排砂閘門，向下游排放溪水時的高低落差來發電，每年約可發75萬度電，而且使用特殊的垂直渦流水輪機，不會阻斷魚蝦通過，已與台積電簽訂小水力發電購售電合約。

第2站是到清水地熱公園，內有台灣第1座地熱發電廠，裝置容量4.2MW，能生產宜蘭大同、三星地區1萬戶家庭的用電量，相當於每年2500萬度綠電，而且地熱發電屬於基載電力，能24小時全年無休的供電，參訪團隊除了參觀戶外地熱井產電運作及地熱教育館，並體驗地熱煮食。

饒慶鈴表示，台東縣蘊藏豐富的小水力及地熱自然資源，深具開發潛力，是台東未來最主要推動的再生能源，小水力發電隨著研發技術進步，可以因應不同地形環境採用適合的發電機組，對環境影響小，且不會影響水質，水發完電後排放回原有渠道也可以持續循環使用。

地熱發電是採用取熱不取水的方式，在取熱發電後，透過回注井讓尾水回注到地下，且在發展再生能源的同時，也可以帶動周邊地方經濟，與當地居民共存共榮，皆是適合台東發展的再生能源。

再生能源 饒慶鈴

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