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宜蘭旅宿業家數全國居冠 管理績效獲特優

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭旅館民宿共有2595家，交通部觀光署進行「113年地方政府旅宿業管理輔導績效考核」，宜蘭被列入千家以上旅宿業評比縣市，不但勇奪全國唯一「特優」，也是宜蘭縣首次榮獲特優肯定。圖／飯店提供
宜蘭旅館民宿共有2595家，交通部觀光署進行「113年地方政府旅宿業管理輔導績效考核」，宜蘭被列入千家以上旅宿業評比縣市，不但勇奪全國唯一「特優」，也是宜蘭縣首次榮獲特優肯定。圖／飯店提供

宜蘭以觀光立縣，旅館及民宿共有2595家全國居冠，交通部觀光署進行「113年地方政府旅宿業管理輔導績效考核」，宜蘭被列千家以上旅宿業評比縣市，不但奪全國唯一「特優」，也是宜蘭縣首次獲特優。代理縣長林茂盛今表示，是縣府團隊共同努力的成果。

依據交通部觀光署113年1至12月統計，縣府需管理、輔導及稽查合非法旅宿業者高達2595家（其中合法旅宿業者2390 家，及觀光署列管在案的非法旅宿業者205家），家數全國最高，比起第2高的花蓮縣1942家，還多出653家，旅宿業者數量遠超過其他縣市，成為進行管理、輔導及稽查業務的最大難題。

縣政府工旅處表示，因應各縣市需管理的旅宿業者數量，觀光署分成3組進行考核，為「400家以下縣市」、「超過400家至1000家縣市」 及「1001 家以上縣市」，其中「1001 家以上縣市」除了宜蘭縣外，另包含南投縣、屏東縣、台東縣、花蓮縣、澎湖縣。

工旅處說，縣政府努力維護旅客權益，近年來調整業務執行方向，訂定「旅宿業管理策進計畫」以保障合法業者、打擊非法為原則，每周固定聯合稽查外，還採取網路稽查科技執法及合法旅宿自主管理等手段，逐年增加稽查比例，終於贏得「特優」肯定，實屬不易。

代理縣長林茂盛表示，這是宜蘭縣第一次榮獲這項考核的「特優」好成績，感謝交通部觀光署及專家學者對縣府團隊努力的肯定，宜蘭擁有全國最多的旅宿業者，縣府也積極落實合非法業者管理、 稽查及輔導，此次好成績是縣府團隊共同努力的成果，未來會持續努力為旅客的住宿權益把關。

宜蘭旅館及民宿共有2595家，交通部觀光署進行「113年地方政府旅宿業管理輔導績效考核」，宜蘭被列入千家以上旅宿業評比縣市，不但勇奪全國唯一「特優」，也是宜蘭縣首次榮獲特優肯定。圖／飯店提供
宜蘭旅館及民宿共有2595家，交通部觀光署進行「113年地方政府旅宿業管理輔導績效考核」，宜蘭被列入千家以上旅宿業評比縣市，不但勇奪全國唯一「特優」，也是宜蘭縣首次榮獲特優肯定。圖／飯店提供

團隊 宜蘭 觀光署

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