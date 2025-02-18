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宜蘭獲配流感疫苗2050劑 20日起開放11類高風險族群注射

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
2月20日起開放11類高風險族群施打，宜蘭縣政府請符合疫苗接種的民眾前往12鄉鎮市衛生所注射。圖／衛生局提供
2月20日起開放11類高風險族群施打，宜蘭縣政府請符合疫苗接種的民眾前往12鄉鎮市衛生所注射。圖／衛生局提供

衛福部疾管署增購10萬劑流感疫苗，宜蘭縣獲配2050劑，將從2月20日起開放11類高風險族群施打，縣政府請符合疫苗接種的民眾前往12鄉鎮市衛生所注射，現場排隊，隨到隨打，趕快施打可儘早獲得保護力。

衛生局長徐迺維表示，春節期間冷氣團來襲，國內流感疫情傳播風險持續，且因農曆年假期間發生名人罹患流感猝死，引發一波流感疫苗搶打潮；宜蘭縣去年採購的流感疫苗13萬8000劑，今年2月5日打完，這次新獲配2050劑增購的流感疫苗已送到12鄉鎮市衛生所。

接種對象為65歲以上長者、55歲以上原住民、安養／長期照顧服務等機構對象、滿6個月以上至國小入學前幼兒、具潛在疾病者、孕婦、6個月內嬰兒父母、醫事及衛生防疫相關人員、國小至高中／職／五專三年級學生、幼兒園及居家托育人員、禽畜及動物防疫相關人員等11類高風險族群，接種至疫苗用完為止。

疫苗注射後，身體需要時間才能有保護抗體，一般約注射2周後才有保護力；另需注意，接種疫苗後雖可降低重症風險，但仍有可能會感染流感，所以即使完成流感疫苗接種，仍應落實勤洗手、出入人多擁擠或空氣不流通場所佩戴口罩，降低病毒傳播風險。

代理縣長林茂盛提醒民眾，近期冷氣團一波一波來襲，早晚出門務必注意保暖，也需要早日接種疫苗，早日提升保護力，尤其自身或親友為65歲以上長者、嬰幼兒、高風險慢性病人及孕婦等呼吸道感染高危險群，應特別留意健康狀況，有疑問可洽詢衛生局03-9357011防疫專線諮詢。

宜蘭公費流感疫苗的接種時間及地點。圖／衛生局提供
宜蘭公費流感疫苗的接種時間及地點。圖／衛生局提供
公費流感疫苗的接種對象共有11類高風險族群。圖／衛生局提供
公費流感疫苗的接種對象共有11類高風險族群。圖／衛生局提供

流感疫苗 衛生所 風險

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