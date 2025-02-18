快訊

彰化大慶商工解專輔不成 114學年停招停辦

王大陸不實病歷躲當兵 涉妨害兵役15萬交保

陳妍希「剛離婚陳曉」秒發聲明！ 3重點反擊造謠

聽新聞
0:00 / 0:00

基隆獲配1490劑流感疫苗 11類高風險20日施打

中央社／ 基隆18日電
基隆市衛生局今天表示，衛福部追加採購10萬劑流感疫苗，基隆市分配到1490劑，將於20日起在全市7區衛生所為高風險族群提供接種服務。圖／基隆市衛生局提供
基隆市衛生局今天表示，衛福部追加採購10萬劑流感疫苗，基隆市分配到1490劑，將於20日起在全市7區衛生所為高風險族群提供接種服務。圖／基隆市衛生局提供

藝人大S徐熙媛因流感併發肺炎離世，民眾施打流感疫苗熱度增加，疾管署增購10萬劑公費流感疫苗，基隆市分配到1490劑，提供11類高風險族群接種，將於20日上午9時起施打。

基隆市衛生局今天表示，1490劑疫苗已依基隆市7個行政區65歲以上人口數分配至各區衛生所，並配合衛生福利部疾病管制署規劃於全國各地20日開打，基隆市7個行政區衛生所同步於20日上午9時至11時施打疫苗。

衛生局指出，這批公費流感疫苗適用對象包含65歲以上長者、55歲以上原住民、安養或長期照顧（服務）等機構對象、滿6個月以上至國小入學前幼兒、具潛在疾病者（含高風險慢性病人、BMI≧30者、罕病及重大傷病患者）。

另包含孕婦、醫事及衛生防疫相關人員、國小至高中或高職、五專三年級學生、6個月內嬰兒的父母、幼兒園及居家托育人員、禽畜及動物防疫相關人員，共有11類高風險族群。

衛生局指出，為利市民就近接種，基隆市7區衛生所同步於20日上午9時安排施打服務。由於疫苗接種對象須確認資格是否符合11類高風險族群，請符合資格民眾，攜帶證件至附近衛生所完成接種，去年10月1日後完成流感疫苗接種者，無須再接種。

基隆 流感疫苗 衛生所

延伸閱讀

基隆配發1490劑流感疫苗 衛生局盼長者接種涵蓋率過半

小S二度發文痛喊「好想妳」 網見這張照片全看哭了

10萬劑流感疫苗周四開打 疾管署曝「這縣市」配到最多

愛女大S離世太痛！S媽臉書突換「人頭雕像」　背後涵義讓人鼻酸

相關新聞

基隆獲配1490劑流感疫苗 11類高風險20日施打

藝人大S徐熙媛因流感併發肺炎離世，民眾施打流感疫苗熱度增加，疾管署增購10萬劑公費流感疫苗，基隆市分配到1490劑，提供...

花蓮偏鄉孕婦有福了 交通補助擴大助安心產檢、生產

為落實健康平權，花蓮縣衛生局爭取原住民就醫交通補助205萬元經費，減輕負擔。今年擴大補助對象，居住在秀林鄉、萬榮鄉與卓溪...

去年颱風災損多 台東全縣逾400筆公有耕地減收7成租金

台東縣府有400餘筆、面積逾119公頃縣有耕地出租，考量去年多次颱風侵襲，農民災損嚴重，台東縣府耕地租佃委員會決議，下月...

基隆配發1490劑流感疫苗 衛生局盼長者接種涵蓋率過半

基隆市衛生局今天表示，衛福部追加採購10萬劑流感疫苗，基隆市分配到1490劑，將於20日起在全市7區衛生所，為65歲以上...

2026台東縣長選舉／陳瑩、吳秀華雙姝參戰？

2026台東縣長一役，藍綠對決態勢逐漸明朗。民進黨5屆立委陳瑩日前表態，黨內若無更適合人選，她願意承擔；布局多時的國民黨...

基隆、新北 獲捐復康巴士

高齡化社會，各地復康巴士需求殷切。上泉混凝土公司董事長李劉月琴幼時家貧，如今事業有成，昨捐贈1輛復康巴士給基隆市府。日電...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。