基隆獲配1490劑流感疫苗 11類高風險20日施打

藝人大S徐熙媛因流感併發肺炎離世，民眾施打流感疫苗熱度增加，疾管署增購10萬劑公費流感疫苗，基隆市分配到1490劑，提供11類高風險族群接種，將於20日上午9時起施打。

基隆市衛生局今天表示，1490劑疫苗已依基隆市7個行政區65歲以上人口數分配至各區衛生所，並配合衛生福利部疾病管制署規劃於全國各地20日開打，基隆市7個行政區衛生所同步於20日上午9時至11時施打疫苗。

衛生局指出，這批公費流感疫苗適用對象包含65歲以上長者、55歲以上原住民、安養或長期照顧（服務）等機構對象、滿6個月以上至國小入學前幼兒、具潛在疾病者（含高風險慢性病人、BMI≧30者、罕病及重大傷病患者）。

另包含孕婦、醫事及衛生防疫相關人員、國小至高中或高職、五專三年級學生、6個月內嬰兒的父母、幼兒園及居家托育人員、禽畜及動物防疫相關人員，共有11類高風險族群。

衛生局指出，為利市民就近接種，基隆市7區衛生所同步於20日上午9時安排施打服務。由於疫苗接種對象須確認資格是否符合11類高風險族群，請符合資格民眾，攜帶證件至附近衛生所完成接種，去年10月1日後完成流感疫苗接種者，無須再接種。