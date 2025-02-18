花蓮偏鄉孕婦有福了 交通補助擴大助安心產檢、生產

為落實健康平權，花蓮縣衛生局爭取原住民就醫交通補助205萬元經費，減輕負擔。今年擴大補助對象，居住在秀林鄉、萬榮鄉與卓溪鄉的所有孕婦，無論族群背景，都可申請交通補助，讓更多偏鄉孕媽咪能安心產檢或生產。

花蓮縣衛生局長朱家祥指出，花蓮縣原住民人口逾9.3萬人，占全縣29%，為全台之冠。縣內地形狹長，醫療資源與交通集中於北區，導致部分孕產婦因交通不便而沒有定期產檢，增加生產風險。

過去孕產婦的交通補助僅限於原住民才能申請，從今年開始，居住在花蓮縣秀林鄉、萬榮鄉及卓溪鄉3個山地鄉的所有孕產婦，都能申請交通補助，讓更多偏鄉孕媽咪能安心產檢、生產，不但提升偏鄉產檢率，有助於及早發現高風險孕婦，降低新生兒死亡率，確保每位新生兒都能健康誕生。

朱家祥表示，2024年原住民就醫交通補助全縣共服務1628人次，其中孕產婦產檢及生產交通補助占996人次，占總補助人次的61%，衛生局提供完善的孕產照護支持，從偏鄉就醫交通費補助，到高危險孕產婦關懷，生產後寶寶也可以加入幼兒專責醫師照顧計畫，讓每位母親都能安心迎接新生命。

除了孕產婦產檢與生產外，原住民鄉親若因轉診、重大傷病、緊急就醫，或入住住宿式長照機構，也能申請交通補助。另參加成人健檢、長者健檢、癌症篩檢等預防保健檢查後，若檢查結果異常需進一步轉診，也能申請補助。

衛生局提醒申請者資格，孕產婦住家距離產檢醫療院所5至40公里以上；其他就醫需求者，住家距離就診醫院或住宿機構達20公里以上。鄉親可由本人或家屬攜帶戶口名簿或戶籍謄本、就醫繳費收據及相關證明文件，到當地衛生所辦理申請。

補助金額依距離區分，申請次數除產檢、生產及入住住宿式機構外，每人每年不得超過10次，每季最多3次。今年原住民就醫交通補助即日起開放申請，直到經費用完為止，符合條件的鄉親可儘早提出申請。詳細補助條件及申請資訊可洽詢13鄉鎮市衛生所。