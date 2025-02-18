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花蓮縣獲配1400劑流感疫苗 13鄉鎮市2月20日開打

中央社／ 花蓮縣18日電

衛福部疾管署增購10萬劑流感疫苗，花蓮縣共配予1400劑，20日起提供長者、幼兒、學生等11類對象接種，符合條件者可攜帶健保卡及相關證件至縣內13鄉鎮市衛生所及合約院所接種。

花蓮縣衛生局長朱家祥透過新聞稿表示，衛生福利部疾病管制署增購的四價流感疫苗，已於2月11日完成採購作業，由台灣東洋藥品公司得標，供應產品為細胞培養疫苗，適用年齡為6個月以上民眾皆可接種。

朱家祥指出，隨著228連假將近，許多人會利用連假期間，前往國內外賞櫻及出遊，呼籲民眾在外出遊時，仍須注意自身的健康狀況，落實勤洗手及呼吸道衛生，並避免出入人潮擁擠、空氣不流通的公共場所，以防流感病毒侵襲；若發現自己身體不適時，應戴上口罩就醫，與他人交談時保持適當距離，減少交互感染機會。

若自己或家人出現一燒（發燒）、二痛（頭痛、明顯肌肉痠痛）、三疲倦等流感表徵，就須警覺可能是感染流感病毒，應戴上口罩，儘速至附近流感抗病毒藥劑合約院所就醫，並遵照醫囑服藥休息，落實生病不上班、不上課，以避免病毒散播造成疫情風險。

公費流感疫苗施打對象為65歲以上長者、55歲以上原住民、安養/長期照顧（服務）等機構對象、滿6個月以上至國小入學前幼兒、具潛在疾病者（含高風險慢性病人、BMI≧30者、罕病及重大傷病患者）、孕婦、6個月內嬰兒父母、醫事及衛生防疫相關人員、國小至高中/職/五專三年級學生、幼兒園及居家托育人員、禽畜及動物防疫相關人員等11類，符合以上資格且113年10月1日後尚未接種流感疫苗者可施打，直至疫苗用罄為止。

花蓮縣衛生局提醒，接種疫苗後需2週才會產生抗體，建議高危險群及高傳播族群及早接種疫苗，有關流感疫苗合約資訊及流感抗病毒藥物合約院所資訊，可上衛生局官網查詢，若有相關疫情通報及諮詢，可撥1922專線或撥花蓮縣防疫專線8226975洽詢。

流感疫苗 流感病毒 衛生局

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