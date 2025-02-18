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去年颱風災損多 台東全縣逾400筆公有耕地減收7成租金

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
去年颱風多，台東臍橙落果嚴重，農民損失慘重。圖／台東縣府提供
去年颱風多，台東臍橙落果嚴重，農民損失慘重。圖／台東縣府提供

台東縣府有400餘筆、面積逾119公頃縣有耕地出租，考量去年多次颱風侵襲，農民災損嚴重，台東縣府耕地租佃委員會決議，下月開徵的縣有耕地將全數減收7成租金，縣府跟農民一起共度難關。

去年山陀兒、康芮等颱風接連襲台，台東臍橙、水稻及芭樂等項作物損失慘重，受損範圍皆屬全縣性災害，符合中央天然災害救助標準。

縣府指出，縣長饒慶鈴考量災情影響人民生活及經濟層面甚鉅，為協助農民早日復耕恢復生產，特別研議耕地租金減免措施；1月14日召開耕地租佃委員會，會中決議113年全年耕地租金減收7成，以紓解民困。

地政處說明，113年期縣有耕地租金將從114年3月1日開徵，繳納至3月31日止，針對縣府經管縣有非公用出租耕地應繳租金，承租人無須提出申請，會由縣府主動減免，合計將有近400餘筆，面積共119.4310公頃縣有土地承租人受惠。

在颱風侵襲下，關山、池上等地稻田倒伏嚴重，農民收成減少。圖／台東縣府提供
在颱風侵襲下，關山、池上等地稻田倒伏嚴重，農民收成減少。圖／台東縣府提供

台東 承租人 災損 農民 颱風

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