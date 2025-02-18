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基隆配發1490劑流感疫苗 衛生局盼長者接種涵蓋率過半

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市衛生局今天表示，衛福部追加採購10萬劑流感疫苗，基隆市分配到1490劑，將於20日起在全市7區衛生所為高風險族群提供接種服務。圖／基隆市衛生局提供
基隆市衛生局今天表示，衛福部追加採購10萬劑流感疫苗，基隆市分配到1490劑，將於20日起在全市7區衛生所為高風險族群提供接種服務。圖／基隆市衛生局提供

基隆衛生局今天表示，衛福部追加採購10萬劑流感疫苗，基隆市分配到1490劑，將於20日起在全市7區衛生所，為65歲以上等高風險族群提供接種服務。目前全市長者接種涵蓋率48.1%，希望能過半。

藝人大S農曆春節假期前往日本旅遊時，因感染流感魂斷異鄉，消息傳回國內，流感疫苗打氣明顯提升，各地都出現人潮搶打流減疫苗。當時基隆市公費流感疫苗僅剩1700劑，兩天後就用完。

衛生局表示，衛福部疾管署增購10萬劑公費流感疫苗，基隆市依比例分配到1490劑。衛生局依本市7個行政區65歲以上人口數分配，並配合病管署全國2月20日同步開打。

衛生局說，7區的衛生20日上午9時至11時提供流感疫苗接種服務，去10月1日起迄今尚未接種流感疫苗高風險族群，請前往各區衛生所接種。

衛生局公布這批公費流感疫苗適用對象，包括65歲以上長者、55歲以上原住民、安養或長期照顧（服務）等機構對象、滿6個月以上至國小入學前幼兒、具潛在疾病者（含高風險慢性病人、BMI≧30者、罕病及重大傷病患者）、孕婦、醫事及衛生防疫相關人員、國小至高中／高職／五專三年級學生、6個月內嬰兒之父母、幼兒園及居家托育人員、禽畜及動物防疫相關人員等11類高風險族群。去年10月1日後曾完成流感疫苗接種者，無須再接種。

基隆市人口公費流感疫苗覆蓋率目前已達27.8%，高風險族群接種率（65歲以上長者48.1%、學齡前幼兒86.1%、醫事人員83.8%）也高於全國平均值。衛生局長張賢政說，新增疫苗有機會讓高風險對象涵蓋率再提升，呼籲65歲以上長者踴躍接種，期待涵蓋率能接近五成，更能發揮群體免疫效果。

衛生局提醒市民，預防流感除接種疫苗，也請加強個人防護，勤洗手、戴口罩、保持社交距離及避免至人潮擁擠處。如出現發燒或咳嗽、流鼻涕、喉嚨痛等呼吸道症狀，盡速就醫並在家休息，落實不上班不上課，保護自己與他人。

基隆市衛生局今天表示，衛福部追加採購10萬劑流感疫苗，基隆市分配到1490劑，將於20日起在全市7區衛生所為高風險族群提供接種服務。圖／基隆市衛生局提供
基隆市衛生局今天表示，衛福部追加採購10萬劑流感疫苗，基隆市分配到1490劑，將於20日起在全市7區衛生所為高風險族群提供接種服務。圖／基隆市衛生局提供

基隆 流感疫苗 衛生局 風險

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