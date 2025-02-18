接連颱風台東損失慘 縣有耕地租金減收7成助農民

今年台東縣有耕地租金3月1日開徵，考量去年台東遭受多次颱風侵襲，造成農民損害，縣府推出縣有耕地租金減租措施，減收額度為應繳租金的7成，希望共體時艱，紓解民困。

台東縣政府地政處長沈碧恕今天告訴中央社記者，今年縣有耕地租金從3月1日開徵至3月31日止。113年10月至11月間台東經歷颱風山陀兒及康芮侵襲，農業損失慘重，受損範圍皆屬全縣性災害，中央也對台東進行天然災害救助。

沈碧恕說，台東縣長饒慶鈴考量災情影響人民生活及經濟層面甚鉅，且縣內許多農民以承租土地耕作為主，為協助農民早日復耕生產，特別指示地政處研議耕地租金減免事宜；縣政府於1月14日召開耕地租佃委員會，並經會議決議113年全年耕地租金減收7成，以紓解民困。

台東縣政府地政處表示，承租人無須提出申請，由縣政府主動予以減免，屆時合計將有近400餘筆，面積共119.4310公頃縣有土地承租人因此受惠，希望降低颱風所帶來的衝擊，使承租人儘速恢復正常農作。