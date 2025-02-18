探索花東3特色部落 東管處推春季親子體驗行程

帶領學童體驗東海岸原民文化，深入探索花東3大特色部落，東管處於2至3月推出3條春季限定親子部落體驗行程，即日起在Niceday平台開放報名，週末出團且2人即可成行。

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處表示，推出的親子旅遊品牌「童部野放」，自2020年開辦以來，原以兒童營隊為主，2024年起擴展為親子旅遊品牌，提供更多元的部落遊程選擇。

東管處表示，此次推出的3條限定遊程將帶領親子前往花蓮縣豐濱鄉靜浦部落、台東縣成功鎮比西里岸部落及東河鄉都蘭部落，透過在地原民文化體驗，共同感受東海岸獨特的人文魅力。

東管處表示，針對6歲及10歲以上兩種年齡層規劃專屬體驗內容，帶親子深入探索花東3大特色部落。6歲以上有台東成功鎮比西里岸「小小藝術家：漂流木小羊彩繪」，以比西里岸部落從部落發展的生活故事為軸心，走進緊鄰三仙台的小漁村，看比西里岸如何從一個過去在島上放羊的部落，轉為充滿藝術與人文風采的特色部落。

活動包括親子體驗漂流木小羊DIY，製作傳統糯米團，並感受聞名遐邇的「PawPaw鼓」。漫步於海岸欣賞海景，還能品嚐部落特色茶點，沉浸在東海岸風情中。

同樣是6歲以上行程還有靜浦部落「小小勇士：河口探險」，來到花蓮豐濱鄉靜浦部落，從秀姑巒溪出海口的獨特地景出發，聆聽族人分享與河口共生的生活智慧，包括清晨捕鰻苗、潮間帶捕捉蝦蟹、秀姑巒溪撒八卦網捕魚等。體驗族人渡河的膠筏，沿途欣賞壯麗的出海口風光，在溪畔享用太平洋風味下午茶。

10歲以上的行程為台東東河鄉都蘭部落「小小工藝家：鞘皮十字繡吊飾」，以阿美族生活文化為核心，透過傳統建築、工藝與阿美族服飾，讓親子深入了解在地阿美族人的生活方式。家長和孩子還能跟著「米麻岸工作室」，在檳榔葉鞘上細心刺繡美麗圖案，製作獨一無二的檳榔葉鞘十字繡吊飾，留下珍貴的文化體驗及回憶。

東管處指出，此次活動首度與Niceday平台合作，透過線上報名系統提供更便利的預約服務。有意參加的民眾，可上平台查詢詳細資訊及報名。