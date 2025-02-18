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基隆、新北 獲捐復康巴士

聯合報／ 記者劉懿萱游明煌／連線報導
上泉混凝土公司董事長李劉月琴（左）昨天捐贈一輛復康巴士給基隆市政府，由副市長邱佩琳（右）代表接受。記者游明煌／攝影
上泉混凝土公司董事長李劉月琴（左）昨天捐贈一輛復康巴士給基隆市政府，由副市長邱佩琳（右）代表接受。記者游明煌／攝影

高齡化社會，各地復康巴士需求殷切。上泉混凝土公司董事長李劉月琴幼時家貧，如今事業有成，昨捐贈1輛復康巴士給基隆市府。日電貿公司昨捐贈2輛復康巴士給新北市，是6年來捐出的第12輛車，新北社會局說，近年鼓勵民間捐贈雙人座復康巴士，不僅可提高有車率，且搭乘費用打6折，減輕使用者負擔。

李劉月琴幼時家境貧困，受過很多幫助，如今希望幫助弱勢。副市長邱佩琳昨代表接受，邱說，願意把過去得到別人的照顧，轉化為善的循環，能讓城市更有愛。

基隆市社會處長楊玉欣表示，基隆身障人口有2萬1千餘人，占全市5.9%，現有復康巴士30輛，為提升復康巴士服務量能及品質，今年起將復康巴士服務委託給專業團隊經營。

新北市現有18.3萬名身心障礙者，負責營運新北復康巴士的育成基金會指，交通局去年增加司機津貼、調整契約補助，讓近年營運不至於因通貨膨脹、維修費用增加而感到吃力。

育成基金會復康部經理林春榮指出，現營運498輛復康巴士，每月巴士出勤達5、6萬趟次。新北交通局表示，復康巴士年限超過10年即淘汰，雙人座復康巴士共168輛、占33.7%，目前營運及備援車輛數仍充足，尖峰時段有車率達95至98%，不影響有車率；至於駕駛，截至1月復康巴士駕駛406人，持續招聘中。

新北社會局身心障礙科長楊貴閔解釋，雙人座復康巴士單價比一般復康巴士貴40萬至90萬不等，市府的雙人復康巴士數比率較低，近年鼓勵民間捐贈雙人座，不僅可提高有車率，搭乘費用是以一般復康巴士金額再打6折，日電貿公司昨捐贈的2輛復康巴士正是雙人座。

基隆 巴士

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