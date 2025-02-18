2026台東縣長選舉／陳瑩、吳秀華雙姝參戰？

2026台東縣長一役，藍綠對決態勢逐漸明朗。民進黨5屆立委陳瑩日前表態，黨內若無更適合人選，她願意承擔；布局多時的國民黨籍縣議長吳秀華昨也首度鬆口有意參戰，她說，平常心看待，不管對手是誰都不會鬆懈。

台東綠營內部的前立委劉櫂豪、賴坤成之爭僵局難解，兩人角力多年，前年劉櫂豪初選落敗，退黨參選，與綠營提名賴坤成、國民黨黃建賓競爭，黃順利當選，近期劉、賴尚無投入2026的動作，但地方政壇人士認為，不排除兩人投入的可能。

陳瑩父親陳建年曾擔任台東縣長，也是首位原住民縣市長。陳瑩說，每次縣長選舉，自己都會被黨中央徵詢意見，參選是老掉牙的問題，但已在地方耕耘20年，各方面比較成熟，若這次沒有更合適人選，她願意承擔責任，不過現階段仍會以立委工作為主，不會直接轉換跑道。

「基層很興奮，很多人跟我喊加油。」陳瑩說，利用立院休會期間勤跑花蓮、台東，很多選民對她可能參選縣長感到興奮，得到的回饋都不錯。她近日積極拜會基層，也加強地方媒體連繫，建立社群群組。

國民黨部分，饒慶鈴第2任縣長任期過半，前縣長吳俊立胞妹、台東縣議長吳秀華擔任3屆議員，耕耘多年，雖未正式宣布參選，大型形象看板早在街頭四處林立，近日侄子鄭仁宗剛就任青工會全國總會長，黨主席朱立倫還遠赴台東參加就職儀式，政治實力雄厚。

吳秀華說，她擔任議員逾10年，一直認真努力經營基層，「不管民進黨對手是誰，我都是平常心看待」，做好自己的服務工作，不受外界影響。