藍營新春團拜／選宜蘭縣長？張勝德鬆口

2026宜蘭縣長選舉藍營派誰出馬？國民黨主席朱立倫昨參加宜蘭縣黨部新春團拜，致詞時要求議長張勝德勤跑全縣、擴大服務，原本說沒參選意願的張勝德改口表示「由中央決定」，參選縣長的機率大增，努力耕耘地方的立委吳宗憲也是人選之一。

除了民眾黨前立委陳琬惠參選下屆縣長態度不變，藍綠至今未確定人選。民進黨部分，政委陳金德推薦信賴宜蘭之友會理事長林國漳參選，但林沒有意願，各界觀察，最後會不會陳金德自己跳下來參戰。另有正國會前立委陳歐珀與冬山鄉長林峻輔勤跑備戰，若無公平提名機制，派系不平仍是隱憂。

面對外界關切，議長張勝德去年曾多次表示無參選意願，但最近態度似有轉變，據了解，老議長張建榮點頭同意讓兒子拚戰，昨天國民黨宜蘭縣黨部新春團拜，黨部主委林明昌公開鼓勵張勝德更進一步（更上一層樓）。

張勝德受訪時不再提不參選，而是改口「由中央決定」。他目前希望把基層做好，該做的工作先做完整，再由中央做決定，但也請大家不要過度解讀。

不分區立委吳宗憲從去年底就不時在宜蘭跑行程，是否參選縣長，吳說，至今黨中央沒有任何人跟他提到這問題，跟著黨中央節奏走，團結就對了。他在宜蘭成立服務處，是希望地方聲音必須被聽到，不要與中央發生斷層。

朱立倫昨為吳宗憲服務處揭牌，揭牌後大合照，朱立倫特別把張勝德拉到自己身邊，一左一右分別是張勝德與吳宗憲。朱說，他要求張勝德勤跑基層，獲得更多支持，吳宗憲成立服務處，也要爭取地方肯定。

被到問誰是適合的縣長人選？朱說，張勝德在地方基層的努力，相信會獲得吳宗憲在中央給予全力協助，國民黨只要團結，一定會勝選。

據了解，張勝德與吳宗憲都可能是藍營參選縣長的活棋，兩人互動不錯，最後無論誰代表參選，另一人都願意協助對方。