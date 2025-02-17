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最大筆35萬！捐助善款助弱勢過年 基隆市長謝國樑公開表揚致謝意

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市謝國樑（中）今天致贈感謝狀給參與愛心贊助的團體和個人，其中中山區通淮宮捐贈35萬元，傳亞營造公司董事長周昇德捐贈30萬元。記者邱瑞杰／攝影
基隆市謝國樑（中）今天致贈感謝狀給參與愛心贊助的團體和個人，其中中山區通淮宮捐贈35萬元，傳亞營造公司董事長周昇德捐贈30萬元。記者邱瑞杰／攝影

基市府社會處農曆過年前募到捐款574萬6000元及物資，分送弱勢家庭。市長謝國樑今天致贈感謝狀，感謝捐助的企業、社團及個人，在年節期間讓弱勢者感受到社會溫情。

基隆市政府今天下午在長榮酒店彭園會館，舉辦「愛你愛我（2025）蛇麼都有愛 捐贈感恩典禮」，謝國樑分別致贈感謝狀給參與愛心贊助的企業、行號、社團及各界善心人士，感謝大家在年前溫情送暖。

謝國樑說，相信社會大眾的愛心，都能夠傳達給這些需要幫助的朋友，強調這些心意已經遠遠超過物質，希望在大家的拋磚引玉之下，能夠給予社會上需要幫助的人更多的關心。

社會處長楊玉欣表示，這次活動共募到360筆、合計574萬6000元的善款。中山區通淮宮捐贈全市各行政區各5萬元，共計35萬元。傳亞營造公司董事長周昇德也大力支持，捐贈30萬元。社會處收到的捐款和物資，已在春節前分送低收家戶及匯進帳戶，讓他們也能夠與家人團聚，共享節日的喜悅。

社會處表示，愛心捐款不僅僅是物質的給予，更是傳遞著社會正能量，體現了人們對弱勢群體的關懷，也讓基隆成為更有愛的城市，要再次向所有參與的團體和個人表達謝意。

基隆市政府今天舉辦「愛你愛我（2025）蛇麼都有愛 捐贈感恩典禮」，謝國樑分別致贈感謝狀給參與愛心贊助的企業、行號、社團及各界善心人士，感謝大家在年前溫情送暖。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府今天舉辦「愛你愛我（2025）蛇麼都有愛 捐贈感恩典禮」，謝國樑分別致贈感謝狀給參與愛心贊助的企業、行號、社團及各界善心人士，感謝大家在年前溫情送暖。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府今天舉辦「愛你愛我（2025）蛇麼都有愛 捐贈感恩典禮」，謝國樑分別致贈感謝狀給參與愛心贊助的企業、行號、社團及各界善心人士，感謝大家在年前溫情送暖。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府今天舉辦「愛你愛我（2025）蛇麼都有愛 捐贈感恩典禮」，謝國樑分別致贈感謝狀給參與愛心贊助的企業、行號、社團及各界善心人士，感謝大家在年前溫情送暖。記者邱瑞杰／攝影

愛心 捐款 謝國樑

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