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林姿妙出席宜蘭黨部新春團拜 支持者大喊加油、朱立倫送暖

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
國民黨縣黨部今一大新春團拜，鄉親看到林姿妙高喊「加油」，朱立倫緊握林姿妙的手說「委屈了」。記者戴永華／攝影
國民黨縣黨部今一大新春團拜，鄉親看到林姿妙高喊「加油」，朱立倫緊握林姿妙的手說「委屈了」。記者戴永華／攝影

國民黨宜蘭縣黨部舉辦新春團拜，因案被停職的縣長林姿妙也出席，熱情民眾大喊「加油」，國民黨主席朱立倫、不分區立委吳宗憲為她抱屈。縣長林姿妙說，查不到她有收賄，就用圖利罪起訴；吳宗憲說，較重的圖利罪沒有停職，用較輕的財產來源不明罪停職，非常沒道理。

面對黨部團拜多是自家人，林姿妙談到自己任內做了那些事，爭取建設還努力償還縣政府的債務，做得太好要拚連任，所以被「擋路」。朱立倫進入會場時看到林姿妙，緊握她手說「委屈，加油」。

朱立倫說，林姿妙太認真、基層聲望高，由於要爭取參選連任，民進黨透過司法打壓，縣民仍以選票助她連任，最近這次更用不合理也不合法手段將她停職。

林姿妙說，核發農業證明之事，公文不是她批的，也未經過她手，檢方以一通不實錯誤的監聽譯文，就把她起訴；她擔任縣長期間，連出國都捨不得去，把握時間拚了命為民服務做事，拚出宜蘭好生活，她沒有貪汙，偵辦說她貪汙，結果辦了3年說她圖利。

吳宗憲說，林姿妙是國內首位用財產來源不明罪停職的縣長，刑責較重的圖利罪，都要二審判決有罪才會停職，結果輕罪的財產來源不明一審就將她停職，非常委屈。

他說在宜蘭設立服務處，是要抵擋來自政府的司法攻擊，他的宜蘭服務處將邀請有法律專業助理進駐，讓宜蘭鄉親、政治人物不再遭到司法攻擊，盼深受委屈的林姿妙沉冤得雪。

吳宗憲 國民黨 宜蘭 朱立倫 林姿妙

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