幼時家貧受助企業女董捐復基隆康巴士 邱佩琳：很暖心

上泉混凝土公司董事長李劉月琴幼時家裡貧困，但曾受到很多人的幫助，如今事業有成，她今天捐贈一輛復康巴士給基隆市政府，希望幫助弱勢民眾。副市長邱佩琳代表接受，邱佩琳說，感謝劉董事長的愛心，願意把過去得到別人的照顧，現在回饋照顧更多的人。

上泉混凝土公司捐贈基隆市政府中華三菱得利卡復康巴士一輛，今天上午在市政府前辦理捐贈儀式，將用於身障朋友接送。

李劉月琴說，她本身其實很忙碌，有捐很多錢給弱勢團體、門諾醫院等，希望把錢花在刀口上，她不太會用錢，也不太愛買手飾，手飾對她來說有點累贅。她家以前也是很窮苦，但也受到別人的幫助，她受父母的啟發很大，要學會感恩、勤勉助人，良心最重要，她心目中的神就是健康、智慧及良心。

邱佩琳表示，回饋社會是每個人都知道的道理，但真正做到人的不多，感謝劉董事長的愛心，願意把過去得到別人的照顧，現在回饋照顧更多的人，捐贈復康巴士，將更多無障礙運輸資源帶入基隆。市長謝國樑很要打造基隆為有愛的城市，這不是口號，而是用行動來展現。

社會處長楊玉欣表示，截至目前基隆市身障人口總計有2萬1千餘人，占全市比率約 5.9%，現有復康巴士總計30輛，為提升復康巴士服務量能及品質，基隆市政府去度將復康巴士服務委託專業營運團隊經營。