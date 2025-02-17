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下屆台東縣長 綠委陳瑩願意承擔 藍營也準備好了
縣市長選舉明年登場，台東綠營「劉、賴之爭」僵局難解，五屆資深立委陳瑩近日積極拜會基層，參選下屆縣長態勢明朗化。陳瑩坦言，每次縣長選舉都有被徵詢，這次黨內若再無更適合人選，她願意承擔，但仍以立委選區服務為主，不能辜負選民期待。布局多時的國民黨議長吳秀華說，平常心看待，不管對手是誰都不會鬆懈。
綠營前立委劉櫂豪、賴坤成角力多年，去年兩人皆參選立委，在綠營分裂下，國民黨黃建賓順利當選。選後民進黨不分區立委莊瑞雄負責台東選民服務，立委陳瑩近日積極拜會基層，也加強地方媒體連繫，建立社群群組。
陳瑩的父親陳建年曾擔任台東縣長，也是首位原住民縣市長。陳瑩表示，每次縣長選舉，她都會被黨中央徵詢意見，參選是老掉牙的問題，不過她已經在地方耕耘20年，各方面比較成熟，如果這次沒有更合適人選，她願意承擔責任，現階段仍以立委工作為主，不會直接轉換跑道。
「基層很興奮，很多人跟我喊加油！」陳瑩分享說，她利用立院休會期間勤跑花蓮、台東，很多選民對於她可能參選縣長感到興奮，得到的回饋都不錯。
國民黨部分，縣長饒慶鈴第二任任期已過半，前縣長吳俊立胞妹、台東縣議長吳秀華耕耘多年，雖未正式宣布參選，但大型形象看板早在街頭四處林立，近日侄子鄭仁宗剛就任青工會全國總會長，黨主席朱立倫還遠赴台東參加就職儀式，政治實力雄厚。
吳秀華說，她擔任議員逾10年，一直都認真努力經營基層，「不管民進黨對手是誰，我都是平常心看待」，做好自己的服務工作，不受外界影響。
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