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花蓮壽豐養殖池魚突暴斃臭氣沖天 疑溶氧不足造成

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮壽豐鄉一處養殖池大量魚隻，疑因氣溫變化大，引發部份魚池溶氧量不足導致池魚暴斃。圖／壽豐鄉公所提供
花蓮壽豐鄉一處養殖池大量魚隻，疑因氣溫變化大，引發部份魚池溶氧量不足導致池魚暴斃。圖／壽豐鄉公所提供

花蓮壽豐鄉一處養殖池大量魚隻，疑似因氣溫變化大，引發部分魚池溶氧量不足而暴斃，縣府農業處獲報，發現凍斃的魚隻為鯰魚，周邊魚池也有類似狀況，已請鄉公所前往勘查並回報。公所除要求該養殖戶清除死亡魚體，今也將全面巡查養殖魚池。

壽豐鄉養殖漁業面積約有400公頃，有20多戶領有養殖登記證。鄉長曾淑懿指出，農曆年前後連日低溫，恐造成魚凍傷，近日氣溫回升，導致部份魚池溶氧量不足，導致池魚暴斃，已通知其他養殖戶查看養殖場有無類似狀況，今天也安排農業課全面巡查轄內養殖魚池。

曾淑懿表示，近來天氣白天溫度回升，午後轉成低溫，鄉內有零星漁戶養殖的台灣鯛及鱸魚死亡，農業課會加強宣導，並要求養殖戶加強管理，隨時注意水質變化、魚隻有無浮頭、池魚吃食及活動等異常情形，建議養殖戶夜間多開水車打水，增加池裡的含氧量，減少損失。

鄉公所近日接獲民眾通報，有1家養殖戶魚隻疑暴斃，因陽光曝曬出現腥臭味，鄉公所要求該養殖戶依「廢棄物清理法」清除，且禁止隨意棄置打撈上岸的魚，否則將依法裁處6000元至3萬元罰鍰。

縣府農業處長陳淑雯表示，若寒害凍斃量達該鄉鎮同一水產物總養殖面積5％，且死亡率超過20％，即可啟動農業天然災害現金救助，不過養殖戶需有養殖登記證、有申報放養量才可獲得救助；近日經常出現低溫，如農友有農漁作物受害，請盡快到鄉鎮市公所通報災情。

花蓮壽豐鄉一處養殖池大量魚隻暴斃，出現臭味。圖／民眾提供
花蓮壽豐鄉一處養殖池大量魚隻暴斃，出現臭味。圖／民眾提供
花蓮壽豐鄉一處養殖池魚隻，疑似因氣溫變化大，加上魚池溶氧量不足而暴斃。圖／民眾提供
花蓮壽豐鄉一處養殖池魚隻，疑似因氣溫變化大，加上魚池溶氧量不足而暴斃。圖／民眾提供

低溫 死亡率 農業處

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