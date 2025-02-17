基捷話題熱延伸至市長選舉 預料2026仍是攻防焦點

捷運汐東線下月動工，相連通的基隆捷運第1階段已定案，興建到八堵前置作業持續推進。基隆市議長童子瑋近期倡議基捷第1、2階段一步到位，讓捷運從八堵延伸進市中心，但市長謝國樑反對「有了捷運，沒了台鐵」。2026年市長選戰兩人預料對壘，基捷將是攻防焦點。

2022年基隆市長選舉前，交通部和北、北、基市長召開「四首長會議」，達成興建民汐線、基隆捷運共識。因為從八堵進入市區，只有現有台鐵路廊可供運用，而有捷運、台鐵孰輕孰重爭議。謝國樑主張不能讓市民2選1，行政院最後決定分兩階段興建，第1階段興建到八堵站，第2階段推進市中心適時機到來再執行。

謝國樑勝選後，堅持競選主張，反對裁撤台鐵基隆站，並指如果廢台鐵、建捷運，基隆市中心的通勤族，將有好幾年會沒有火車，也沒有捷運可搭，這是絕對不能讓它發生的事。市府將委外評估，基捷從安樂區進市中心的開發方案。

謝國樑2026年連任之戰，童子瑋是最可能的對手。隨著基捷第1階段作業逐步推動，童子瑋去年12月6日在臉書貼文，喊出基隆捷運不能只到八堵，必須到基隆市區才有真正幫助。因為只有踏出這關鍵一步，未來的公共設施、社會住宅、停車轉乘空間、綠地及行人友善環境規畫，才能真正完善布局。

童子瑋暢談基捷建設，有如預告基隆捷運仍將是下屆市長選戰的焦點。謝國樑在同就職兩周年時回 應，在他主政下，不會讓市民2選1。市府會在台鐵運行的同時，逐步將捷運引進基隆。

童子瑋回應，捷運一步到位進入基隆後，鐵路在外圍，並不會離開基隆人的生活。未來是市區靠捷運，連結靠公車客運，外圍有台鐵跟公路，便利程度不會打折，但基隆市區空間對觀光、通勤、產業和行人都會更加友善。

童子瑋認為謝國樑主張「任內台鐵不退」，這種想法與未來城市競爭力背道而馳。當看到六都和大台北產業圈，都不斷在拉高產業誘因，加強交通規劃的時候，基隆難道要因為一時的方便停滯不前，深陷在無限的可行性評估裡？

基隆捷運開發案事涉北北基三地，基市府已成立專案辦公室為窗口，與雙北會商開發作業，排除可能的困難。