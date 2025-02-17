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多良車站優化 不再人車爭道

聯合報／ 記者尤聰光／台東報導
多良車站增設行人徒步區，並優化號誌、標誌，讓停車及徒步更安全。圖／大武警分局提供
多良車站增設行人徒步區，並優化號誌、標誌，讓停車及徒步更安全。圖／大武警分局提供

被譽為台鐵最美車站的「多良車站」，因鄰近台9線，停車、步行空間狹小，旅客常要與呼嘯而過的車輛爭道，險象環生。台東警方與公路局、太麻里鄉公所合作，增設行人徒步區，並優化號誌、標誌，希望讓旅客通行更安全，工程完工後，昨有旅客直言「停車走路終於沒有壓力。」

多良車站是台東熱門景點之一，每年吸引逾10萬人次到訪，但受腹地不足影響，車站下方的台9線公路停駐空間狹小，經常上演人車爭道，警方與公路局不斷改善交通現況，最近再次完成路型優化。

大武警分局解釋，靠近車站的台9線公路增設行人徒步區，人、車分道使遊客步行進入火車站時，動線明確，視線良好，民眾停車及徒步更加安全；同時路口前方增設南、北雙向號誌，提醒用路人減速慢行和小心駕駛。

近期優化工程完工，過去人車爭道的危險場面不再上演，周姓遊客說，公路車流多、車速快，停車和徒步壓力都很大，現在設有專屬步道，走的安心；居民表示，過去不是車子亂停，就是人走在車道內，經常發生事故，現在完成優化後，跟過去相比安全許多。

警方提醒，民眾開車行經省道台9線多良路段時，若為直行車應走內側車道，要前往多良車站的旅客，則可走外側車道，停好車輛後，行人一律靠邊走，要穿越台9線時則應行走斑馬線，以免發生危險。

多良 車道

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