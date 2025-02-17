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宜蘭燈篙林道車多 民眾賞櫻吸廢氣

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導
宜蘭燈篙林道最近櫻花盛開，大量賞花民眾開車上山，沿路排放廢氣，引發民怨。記者戴永華／攝影
宜蘭燈篙林道最近櫻花盛開，大量賞花民眾開車上山，沿路排放廢氣，引發民怨。記者戴永華／攝影

宜蘭燈篙林道櫻花綻放，假日湧現賞花潮，道路狹窄路旁停滿車，塞到進出不得；車子催油上山也排放廢氣，讓步行民眾抱怨。燈篙林道促進會說，林道產權屬私人、鄉公所及國有地，無法限制車輛上山。

燈篙林道最壯觀好看的櫻花位於入口處0.4到0.7公里處，50幾株山櫻花同時綻放，花況之美被形容為「火龍」。該林道也素有宜蘭最美「櫻花林道」之稱，1600棵櫻花品種多，有河津櫻、山櫻、粉紅佳人、香水櫻、吉野櫻、墨染與富士櫻等，全長約4公里，最高海拔500公尺，最近櫻花盛開吸引賞花人潮。

林道入口道路原本就不寬，假日道路兩側都被停車，剩中間一車道可走，無法會車，上下山車輛全擠在入口處；還有些賞花遊客直接開車上山，年輕人開跑車呼嘯而過，步行者原想運動健身，卻不斷吸廢氣。

林姓網友建議，櫻花季節應管制汽機車上山，呼籲相關單位研議設接駁車，也有人主張只讓電動車行駛上山。由於每年燈篙林道的櫻花花期僅10餘天，是否要畫路邊禁停紅線？議員黃雯如表示，明年將邀地主與相關單位討論。

負責照顧櫻花的宜蘭縣燈篙林道促進會表示，燈篙林道是產業道路，分屬私人、鄉公所及國有土地，他們無法限制車輛上山，建議最好是步行賞櫻。

宜蘭 櫻花季 賞花

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