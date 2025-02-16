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花蓮壽豐池魚暴斃 公所提醒依廢清法盡快清除魚屍

中央社／ 花蓮縣16日電
花蓮縣壽豐鄉公所表示，近來氣候不穩定，已有零星漁戶養殖的台灣鯛及鱸魚發生死亡情形，呼籲養殖戶加強管理，隨時注意魚塭變化，避免造成損失。圖為花蓮壽豐養殖台灣鯛育肥池。（民眾提供）中央社
花蓮縣壽豐鄉公所表示，近來氣候不穩定，已有零星漁戶養殖的台灣鯛及鱸魚發生死亡情形，呼籲養殖戶加強管理，隨時注意魚塭變化，避免造成損失。圖為花蓮壽豐養殖台灣鯛育肥池。（民眾提供）中央社

農曆年前後連日低溫花蓮壽豐鄉養殖的池魚凍傷，近日氣溫回升，引發部分魚池溶氧量不足導致池魚暴斃，鄉長曾淑懿要求應依廢棄物清理法盡快清除魚屍，避免造成二次污染。

花蓮縣壽豐鄉養殖區面積約400公頃，以台灣鯛為主，立川漁場附近為黃金蜆養殖，共20多戶領有養殖登記證。鄉公所表示，目前接獲通報有1家養殖戶發現魚隻暴斃，隨即通知所有養殖戶了解狀況，週一會再追蹤。由於不是全面發生魚隻暴斃情形，是否符合申報農業天然災害救助還要再觀察。

曾淑懿提醒養殖戶，近來氣候異常，白天溫度回升，午後轉為低溫，養殖魚塭因氣候不穩定，已有零星漁戶養殖的台灣鯛及鱸魚發生死亡情形，公所農業課會加強宣導，呼籲養殖戶加強養殖管理，隨時注意魚塭變化，避免造成損失。

曾淑懿表示，也會透過農會加強宣導，要求養殖戶加強養殖管理措施，包括隨時注意水質變化、魚隻有無浮頭、池魚吃食及活動等異常情形，同時提醒養殖戶夜間應多開水車打水，增加水中的含氧量。

鄉公所指出，養殖戶打撈上岸的暴斃魚體不能隨意棄置，任意棄置違反廢棄物清理法第27條及第50條規定，主管機關可裁處新台幣6000元至3萬元罰鍰。

低溫 花蓮 魚類

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