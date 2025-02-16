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排水溝破洞威脅行人 基市先做警示再施工改善

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市議員曾怡芳（左）和議長童子瑋的秘書楊文河（中），發現七堵國小旁的崇信街水溝面破裂，鋼筋外露並斷裂，潛藏危機。圖／曾怡芳提供
基隆市議員曾怡芳（左）和議長童子瑋的秘書楊文河（中），發現七堵國小旁的崇信街水溝面破裂，鋼筋外露並斷裂，潛藏危機。圖／曾怡芳提供

基隆市七堵國小旁的崇信街，路旁排水溝面的混凝土破了一個大洞，市議員曾怡芳形容會讓行人摔倒受傷的「小天坑」，要求市府盡速改善，落實行人友善政策。市府工務處今天表示，已設反光錐阻隔，近日施工整修，防範意外發生。

曾怡芳說，日前她和議長童子瑋的秘書楊文河經過經過七堵國小時，發現崇信街的水溝面破裂、鋼筋斷裂外露，宛如「小天坑」。當天她有立即聯繫工務處河川水利科，安排廠商到現場設置反光錐，排除可能的危險。她也告知七堵國小，提醒師生注意行走安全。

曾怡芳表示，崇信街排水溝除了破了個洞，不遠處的水溝蓋也有缺損。七堵國小周邊道路人流非常多，除了上、下課學生，還有前往南興市場採訪的民眾。水溝蓋不平整、破洞或缺損，都可能造成行人摔倒，非常危險。

曾怡芳說，七堵國小周邊道路的排水溝狀態非常糟糕，因為過去受限經費，市府的對策就是破哪兒補哪兒，並因施工不夠完善，出現高低落差，潛藏危機。她要求市府應針對老舊水溝與路面交接處，謀求徹底改善的辦法，這也是市長謝國樑強調的「行人友善」範疇。

基市府工務處表示，接獲崇信街排水溝破洞訊息後，馬上派人架設交通警示，排除立即的危險，近日就會重新施工，重鋪排水溝鋪面，確保人車安全。

工務處說，從現況研判，破裂的排水面混凝土鋪面，並非原始排水溝工程的結構，而是管線單位為了施作管線，開挖排水溝施工，復原時混凝土鋪面做得比較薄，所以形成「弱點」，比較容易破損。坑洞已經出現，市府會優先重新施工，鋪設混凝土填補破洞，並巡視鄰近水溝蓋破損等缺失，一併改善。

基隆市七堵國小旁的崇信街水溝面破裂，鋼筋外露並斷裂，潛藏危機。市府工務處先設反光錐，防範人車發生意外，近日再施工改善。記者邱瑞杰／攝影
基隆市七堵國小旁的崇信街水溝面破裂，鋼筋外露並斷裂，潛藏危機。市府工務處先設反光錐，防範人車發生意外，近日再施工改善。記者邱瑞杰／攝影
基隆市七堵國小旁的崇信街水溝面破裂，鋼筋外露並斷裂，潛藏危機。市府工務處先設反光錐，防範人車發生意外，近日再施工改善。記者邱瑞杰／攝影
基隆市七堵國小旁的崇信街水溝面破裂，鋼筋外露並斷裂，潛藏危機。市府工務處先設反光錐，防範人車發生意外，近日再施工改善。記者邱瑞杰／攝影
基隆市議員曾怡芳（左）和議長童子瑋的秘書楊文河（右），發現七堵國小旁的崇信街水溝面破裂，鋼筋外露並斷裂，潛藏危機。圖／曾怡芳提供
基隆市議員曾怡芳（左）和議長童子瑋的秘書楊文河（右），發現七堵國小旁的崇信街水溝面破裂，鋼筋外露並斷裂，潛藏危機。圖／曾怡芳提供
基隆市議員曾怡芳（左）和議長童子瑋的秘書楊文河（右），發現七堵國小旁的崇信街水溝蓋缺損，潛藏危機。圖／曾怡芳提供
基隆市議員曾怡芳（左）和議長童子瑋的秘書楊文河（右），發現七堵國小旁的崇信街水溝蓋缺損，潛藏危機。圖／曾怡芳提供
基隆市七堵國小旁的崇信街水溝面破裂，鋼筋外露並斷裂，潛藏危機。市府工務處先設反光錐，防範人車發生意外，近日再施工改善。記者邱瑞杰／攝影
基隆市七堵國小旁的崇信街水溝面破裂，鋼筋外露並斷裂，潛藏危機。市府工務處先設反光錐，防範人車發生意外，近日再施工改善。記者邱瑞杰／攝影

基隆 排水溝

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