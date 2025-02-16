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宜蘭最美燈篙林道櫻花盛開 車流爆量上山 民怨：你賞花 我吸廢氣

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
燈篙林道素有宜蘭最美「櫻花林道」之稱，最近櫻花盛開綻放美姿，吸引一窩蜂人跑去賞花，造成入口處交通動線大混亂。記者戴永華／攝影
燈篙林道素有宜蘭最美「櫻花林道」之稱，最近櫻花盛開綻放美姿，吸引一窩蜂人跑去賞花，造成入口處交通動線大混亂。記者戴永華／攝影

宜蘭縣燈篙林道櫻花大爆開，昨天假日放晴，湧入大批上山賞花人群，但因道路進出狹窄，路旁兩側被停滿車，道路塞到進出不得，且車子一輛輛催油上山，沿路排放廢氣，讓步行民眾抱怨不已。縣議員黃雯如表示，花季人車多，他已請警方同意協助在假日時管制交通。

燈篙林道素有宜蘭最美「櫻花林道」之稱，燈篙林道促進會細心照顧種植1600棵櫻花，品種多，有河津櫻、山櫻、粉紅佳人、香水櫻、吉野櫻、墨染與富士櫻等，林道全長約4公里，最高海拔500公尺。最近櫻花盛開，綻放美姿，昨天難得放晴，吸引一窩蜂人跑去賞花。

林道的入口道路原本就不夠寬，假日時道路兩側都被停車，中間只剩下一個車道可走，無法會車，上下山車輛擠在入口處；好不容易塞過入口處後，有些賞花遊客沒有停車，直接開車上山，過幾分鐘又開下山，也有年輕人開跑車催油呼嘯而過，更有車隊一輛接一輛經過，步行者原本想運動健身，卻不斷吸入廢氣。

紀姓攝影師說，最近他們去拍照，經常遇到這種情況，尤其假日；林姓網友建議，櫻花季節應該管制汽機車上山，研議能否設接駁車；楊姓網友說，限制只能電動車行駛上山；吳姓網友說，吸入車輛排氣，等同慢性自殺。

負責照顧櫻花的宜蘭縣燈篙林道促進會表示，燈篙林道是產業道路，產權分屬私人、鄉公所及國有土地，他們無法限制車輛上山，如果車上有老人或小孩腳力不好，開車時請小心留意行人，建議可以走路健行的人最好還是走走路。

燈篙林道最壯觀好看的櫻花位於入口處0.4到0.7公里處，50幾株山櫻花同時綻放，花況之美被形容為「火龍」。網友建議腳程不好的人在底下看看，拍拍美照就很過癮了，真的不用開車上山，造成空氣汙染。

燈篙林道的進出口道路，交通動線大打結。記者戴永華／攝影
燈篙林道的進出口道路，交通動線大打結。記者戴永華／攝影
燈篙林道最近櫻花盛開，大量賞花民眾開車上山，沿路排放廢氣，讓人受不了。記者戴永華／攝影
燈篙林道最近櫻花盛開，大量賞花民眾開車上山，沿路排放廢氣，讓人受不了。記者戴永華／攝影
燈篙林道最壯觀好看的櫻花位於入口處0.4到0.7公里處，花況之美被形容為「火龍」，網友建議腳程不好的人在底下看看，拍拍美照就很過癮，不用開車上山，造成空氣汙染。圖／沈姓讀者提供
燈篙林道最壯觀好看的櫻花位於入口處0.4到0.7公里處，花況之美被形容為「火龍」，網友建議腳程不好的人在底下看看，拍拍美照就很過癮，不用開車上山，造成空氣汙染。圖／沈姓讀者提供
入口道路的左右兩側都被停車，中間只剩下一個車道可供通行，無法會車，進出塞車造成交通混亂。記者戴永華／攝影
入口道路的左右兩側都被停車，中間只剩下一個車道可供通行，無法會車，進出塞車造成交通混亂。記者戴永華／攝影
燈篙林道素有宜蘭最美「櫻花林道」之稱，櫻花品種多，最近盛開綻放美姿，吸引大批人潮跑去賞花。圖／沈姓讀者提供
燈篙林道素有宜蘭最美「櫻花林道」之稱，櫻花品種多，最近盛開綻放美姿，吸引大批人潮跑去賞花。圖／沈姓讀者提供
燈篙林道素有宜蘭最美「櫻花林道」之稱，櫻花品種多，最近盛開綻放美姿，吸引大批人潮跑去賞花。圖／沈姓讀者提供
燈篙林道素有宜蘭最美「櫻花林道」之稱，櫻花品種多，最近盛開綻放美姿，吸引大批人潮跑去賞花。圖／沈姓讀者提供
燈篙林道素有宜蘭最美「櫻花林道」之稱，櫻花品種多，最近盛開綻放美姿，吸引大批人潮跑去賞花。圖／沈姓讀者提供
燈篙林道素有宜蘭最美「櫻花林道」之稱，櫻花品種多，最近盛開綻放美姿，吸引大批人潮跑去賞花。圖／沈姓讀者提供

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